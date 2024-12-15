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Лідер ультраправої німецької партії AfD закликав визнати Росію переможницею у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Лідер ультраправої німецької партії AfD закликав визнати Росію переможницею у війні
Хрупалла поставив під сумнів переваги для Німеччини від членства в НАТО
фото: n-tv.de

«Росія виграла цю війну», – заявив Хрупалла

Голова ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Тіно Хрупалла закликав федеральний уряд визнати Росію переможницею у війні проти України. Він також поставив під сумнів подальше членство Німеччини в НАТО. Про це він заявив в інтервʼю Welt, яких цитує n-tv. 

«Росія виграла цю війну», – заявив Хрупалла. Він додав, що «реальність наздогнала тих, хто каже, що хоче дати Україні змогу перемогти», та закликав німецький уряд «захотіти припинити війну».

Хрупалла також поставив під сумнів переваги для Німеччини від членства в НАТО. «Поки що Європа була змушена реалізовувати інтереси Америки, а ми це відкидаємо», – стверджує лідер AfD.

На думку ультраправого політика, оборонний Альянс має «приймати та поважати інтереси» всіх європейських країн, включно з РФ.

«Якщо НАТО не зможе цього забезпечити, Німеччині доведеться розглянути, наскільки цей Альянс іще корисний для нас», – заявив Хрупалла.

Як відомо, AfD – це ультраправа популістична партія, що з’явилася на політичній арені у 2013 році, а пройшла до німецького парламенту під час виборів у 2017 році. Це були перші місця для ультраправих у Бундестазі із часів Другої світової.

AfD має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», критикує Європейський Союз та допомогу Україні.

У 2023 році AfD опинилася на другому місці в загальнонаціональних опитуваннях на тлі внутрішньої боротьби в коаліції канцлера Олафа Шольца, повільного зростання економіки та наслідків війни в Україні.

Цього року на виборах до європейського парламенту «Альтернатива для Німеччини» здобула 15,6% і 15 місць. У партії пообіцяли розвинути успіх на загальноєвропейському рівні, а також націлилися на перемогу у вересні в трьох землях Німеччини — Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини». 

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем Iris-T до семи, які вже отримали ЗСУ.  За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України. Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

Зазначимо, більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Також уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого. Влада представила новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.

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Теги: росія Німеччина Європа партії політика влада населення Олаф Шольц Європейський союз

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