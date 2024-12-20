Росія атакувала Київ, Зеленський призначив нових послів. Головне за 20 грудня

Сьогодні збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву

Росія атакувала Київ. Зеленський призначив понад 30 нових українських послів. Україна і Литва підписали спільну заяву. Командир 211 бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу. Україна повернула тіла 503 полеглих оборонців. «Главком» склав добірку новин 20 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія атакувала Київ

Сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

Внаслідок ранкової атаки на Київ декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель. Вже відомо про десятьох постраждалих та одного загиблого. Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

У мережі весь ранок місцеві жителі, фотографи, пресслужби офіційних відомств публікують світлини моторошних наслідків атаки.

фото: Главком

фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

фото: КМВА

фото: КМВА

фото: КМВА

фото: КМВА

фото: КМВА

Зеленський призначив понад 30 нових українських послів

Сьогодні, 20 грудня, Володимир Зеленський погодив понад 30 нових призначень українських послів. Про це повідомив президент України.

«Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами», – йдеться у повідомленні.

Україна і Литва підписали спільну заяву

Сьогодні, 20 грудня, відбулися перші міжурядові консультації України та Литви, які матимуть важливі практичні наслідки для обох держав. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що домовленості зафіксовані у спільній заяві, яка стане значущим документом на найближчу перспективу.

Шмигаль повідомив про що йдеться у спільній заяві:

Перемога України є спільним пріоритетом. Уряд Литви готовий щороку виділяти 0,25% ВВП на оборонні потреби України, що зафіксовано у двосторонній Безпековій угоді.

Домовленість про перший транш Литви у розмірі €10 млн на реалізацію «данської ініціативи» вже цього року. Фактично Литва стала другою країною серед партнерів України, яка уже імплементує такий підхід.

Литва також підтвердила готовність до подальшої активізації співпраці оборонно-промислового комплексу країн. Це передбачає спільне виробництво безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, боєприпасів.

Литва сприяє і буде сприяти євроатлантичній інтеграції України та надаватиме як політичну підтримку, так і консультативну допомогу.

Литва підтримує План перемоги України та всі треки Формули миру президента Володимира Зеленського.

Литва й далі допомагатиме у відбудові України. Шмигаль та з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом домовилися про подальшу ефективну підтримку української енергетики. Зокрема про передачу устаткування із виведених з експлуатації литовських АЕС та ТЕС.

Економічні відносини. «Є однозначна зацікавленість бізнесу обох країн у подальшому розвитку співробітництва. У логістиці будемо співпрацювати в межах програми Free Rail, що передбачає інтеграцію наших залізниць до європейського простору», – зазначив Шмигаль.

Також Денис Шмигаль подякував прем’єр-міністру Гінтаутасу Палуцкасу й усім учасникам урядової делегації Литви за результативну, плідну роботу.

Командир 211 бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу

У Тернополі командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу. Вчора, 19 грудня, йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою упродовж двох місяців, з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Про це повідомило Суспільне з посиланням на Тернопільську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

Чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто, чи внесли за нього – у прокуратурі наразі не повідомляють.

Командиру бригади Олегу Побережнюку пред'явили підозру в зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він залучав підлеглих військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині, відволікаючи їх від виконання службових обов'язків.

Національна поліція проводила розслідування щодо керівника бригади. Йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 364 КК України). Імені підозрюваного не називають, але йдеться про Олега Побережнюка, адже саме він є командиром бригади.

Судове засідання у Тернопільському міськрайонному суді щодо обрання запобіжного заходу для Побережнюка перенесли через відсутність його адвоката, який не зміг бути присутнім з поважних причин.

Деякі військовослужбовці 211 бригади висловили підтримку своєму командиру, називаючи обвинувачення «замовними» та заперечуючи факти зловживань і насильства в бригаді.

Україна повернула тіла 503 полеглих оборонців

За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Уряду України територію повернені тіла 503 полеглих оборонців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З числа повернених полеглих захисників України:

403 з Донецького напрямку;

12 з Луганського напрямку;

57 із Запорізького напрямку;

з моргів на території Росії повернено 31 загиблого.

Повідомляється, що полеглих захисників України вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Координаційний штаб всловловив вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.