Зеленський призначив Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні
Указ президента України вже оприлюднено на сайті глави держави
Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Про це йдеться в указі президента України №881/2024 від 26 грудня 2024 року, оприлюдненому на сайті глави держави.
«Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні», – ідеться у документі.
Вітренко раніше обіймав посаду заступника постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Згодом очолив Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України.
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