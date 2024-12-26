Зеленський призначив Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні

Вітренко раніше обіймав посаду заступника постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй

Указ президента України вже оприлюднено на сайті глави держави

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Про це йдеться в указі президента України №881/2024 від 26 грудня 2024 року, оприлюдненому на сайті глави держави.

«Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні», – ідеться у документі.

Вітренко раніше обіймав посаду заступника постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Згодом очолив Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України.