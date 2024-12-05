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Історія з військовим станом. Лідер опозиції дав оцінку президенту Південної Кореї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Історія з військовим станом. Лідер опозиції дав оцінку президенту Південної Кореї
Президент Південної Кореї зіштовхнувся із засудженням своїх дій
фото із відкритих джерел

Президента Південної Кореї звинувачено у спробі узурпації влади

Голова провідної в Південній Кореї партії «Тобуро» Лі Чже Мен назвав спробою «палацового перевороту» введення воєнного стану президентом Юн Сок Йолем. Про це пише KBS.

«Мета цих подій у тому, що президент хотів стати справжнім монархом, це палацовий переворот, внаслідок якого він мріяв стати справжнім ваном (королем, – «Главком»)», – сказав Лі Чже Мен. На виборах президента в 2022 році він незначно поступився чинному президентові.

«Юн Сок Йоль хотів поставити під свій контроль усі конституційні та державні органи», – стверджував політик.

Раніше поліція повідомила про початок розслідування у зв'язку з одержанням заяви від опозиційних депутатів, які звинуватили президента у спробі «заколоту» проти державного устрою.

Главу держави також звинувачують у державній зраді. Справа доручена групі з розслідування безпеки при Національному управлінні розслідувань південнокорейської поліцейської агенції після подання двох скарг. Одна скарга була ініційована опозиційною Партією відновлення Кореї, а інша – групою з 59 активістів. Натомість у адміністрації президента відкидають звинуваченні і наголошують, що глава держави нібито діяв відповідно до закону.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

Наразі відповідно до законодавства країни президенту  Юн Сок Йолю загрожує імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Голосування про дострокове припинення повноважень південнокорейського президента має відбутися у Національних зборах 6-7 грудня.

До слова, парламент Південної Кореї офіційно вніс пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля через невдалу спробу ввести воєнний стан, але його партія пообіцяла виступити проти цього кроку. Законодавці можуть проголосувати за законопроєкт вже у п’ятницю.

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Теги: президент імпічмент розслідування воєнний стан переворот партії Південна Корея поліція

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