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​В Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних воїнів, які зникли безвісти

Ірина Бура
glavcom.ua
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​В Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних воїнів, які зникли безвісти
За словами посадовиці, щоб зосередити інформацію від усіх служб в одному місці, буде запущена єдина онлайн-платформа. І вона має запрацювати протягом місяця
фото: Офіс президента

Під час зустрічі обговорили алгоритми взаємодії Координаційного штабу з Об’єднаним центром СБУ, механізми пошуку зниклих безвісти захисників, а також проведення ДНК-експертизи й пришвидшення отримання відповідного висновку

Протягом місяця в Україні має запрацювати єдина онлайн-платформа для рідних воїнів, які зникли безвісти. Про це повідомила під час зустрічі з рідними воїнів, які зникли безвісти, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

За словами посадовиці, щоб зосередити інформацію від усіх служб в одному місці, буде запущена єдина онлайн-платформа. І вона має запрацювати протягом місяця.

Також під час зустрічі обговорили алгоритми взаємодії Координаційного штабу з Об’єднаним центром СБУ, механізми пошуку зниклих безвісти захисників, а також проведення ДНК-експертизи й пришвидшення отримання відповідного висновку.

Крім того, ухвалили рішення подати до Верховної Ради законопроєкт про те, що кримінальні провадження про зникнення безвісти захисників і захисниць, які слідчі відкривають за заявою рідних, вестимуть за місцем проживання родини.

«Це сприятиме зручнішій комунікації рідних зі слідчими щодо експертиз, довідок тощо. Дуже важливо, щоб це рішення було напрацьоване якомога швидше, а сам закон невідкладно ухвалений»,  – наголосила Верещук.

​В Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних воїнів, які зникли безвісти фото 1
фото: Офіс президента

Також чиновниця додала, що до кінця року ухвалять зміни до постанови № 168 від 28 лютого 2022 року. Це потрібно, щоб у випадку, коли зниклого безвісти воїна визнають загиблим, родина не втрачала права на виплати й мала достатньо часу на подання відповідної заяви.

До слова, в Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. ЗСУ самі в обов'язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим, але часто першими б'ють на сполох родичі військового, щойно він перестає виходити на зв'язок. Артур Добросердов в інтерв’ю «Главкому» розповів, яким є алгоритм дій для громадян, у який зникла рідна людина на війні, та як не стати жертвами аферистів, які вимагають гроші за інформацію про неї.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець застеріг українців від публічного розповсюдження персональних даних військовополонених, цивільних, яких незаконно утримує Росія, та їхніх родичів. 

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Теги: ворог гроші закон Артур Офіс президента розшук реєстр Ірина Верещук законопроєкт війна окупанти росія

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