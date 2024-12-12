Байден планує обговорити питання України з лідерами G7

Чинний президент США планує провести розмову з лідерами країн G7 щодо ситуації навколо України

Чинний президент США Джо Байден планує в п’ятницю провести розмову з лідерами країн G7 щодо ситуації навколо України, а також продовження зусиль з її підтримки. Про це заявив у четвер на пресбрифінгу в Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє «Укрінформ».

«Завтра він (президент Байден – ред.) збирається поспілкуватися у віртуальному режимі зі своїми колегами, лідерами країн G7. Вони обговорять низку питань нашої спільної підтримки України», – зазначив представник адміністрації США.

Він не конкретизував деталей, однак нагадав, що розмова відбуватиметься після виділення США $20 млрд до фонду Світового банку, який надаватиме економічну підтримку Україні в рамках надзвичайної позики G7 на суму $50 мільярдів.

У цьому контексті представник адміністрації підкреслив, що це спрямовано на те, аби використовувати дохід від заморожених суверенних активів РФ на відновлення України, що також має зменшити тягар для платників податків західних країн.

«Тут, у Сполучених Штатах, ми продовжимо вивчати шляхи максимального використання цих активів», – зауважив Кірбі.

Нагадаємо, сьогодні Джо Байден ухвалив рішення про виділення Україні нового пакету у сфері безпеки й оборони, який міститиме додаткові засоби протиповітряної оборони, спроможності для артилерії та інші види озброєнь. Про це заявив у четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі. Він підкреслив, що допомога виділяється в межах повноважень президента США (PDA), і нинішній пакет є 72-м за ліком.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський збирається подзвонити президенту США Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО. Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві. Як зазначив Зеленський, він хоче говорити про НАТО з Байденом, оскільки Дональд Трамп, ще не в Білому домі та не має всіх юридичних прав.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів. На його думку, Україна сама повинна вирішити, коли вона буде готова почати переговори з Росією, а Захід повинен заздалегідь допомогти зміцнити позицію Києва.