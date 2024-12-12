Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден планує обговорити питання України з лідерами G7

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Байден планує обговорити питання України з лідерами G7
Байден і лідери країн G7 обговорять низку питань щодо спільної підтримки України

Чинний президент США планує провести розмову з лідерами країн G7 щодо ситуації навколо України

Чинний президент США Джо Байден планує в п’ятницю провести розмову з лідерами країн G7 щодо ситуації навколо України, а також продовження зусиль з її підтримки. Про це заявив у четвер на пресбрифінгу в Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє «Укрінформ».

«Завтра він (президент Байден – ред.) збирається поспілкуватися у віртуальному режимі зі своїми колегами, лідерами країн G7. Вони обговорять низку питань нашої спільної підтримки України», – зазначив представник адміністрації США. 

Він не конкретизував деталей, однак нагадав, що розмова відбуватиметься після виділення США $20 млрд до фонду Світового банку, який надаватиме економічну підтримку Україні в рамках надзвичайної позики G7 на суму $50 мільярдів.

У цьому контексті представник адміністрації підкреслив, що це спрямовано на те, аби використовувати дохід від заморожених суверенних активів РФ на відновлення України, що також має зменшити тягар для платників податків західних країн. 

«Тут, у Сполучених Штатах, ми продовжимо вивчати шляхи максимального використання цих активів», – зауважив Кірбі. 

Нагадаємо, сьогодні Джо Байден ухвалив рішення про виділення Україні нового пакету у сфері безпеки й оборони, який міститиме додаткові засоби протиповітряної оборони, спроможності для артилерії та інші види озброєнь. Про це заявив у четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі. Він підкреслив, що допомога виділяється в межах повноважень президента США (PDA), і нинішній пакет є 72-м за ліком. 

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський збирається подзвонити президенту США Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО. Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві. Як зазначив Зеленський, він хоче говорити про НАТО з Байденом, оскільки Дональд Трамп, ще не в Білому домі та не має всіх юридичних прав.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів. На його думку, Україна сама повинна вирішити, коли вона буде готова почати переговори з Росією, а Захід повинен заздалегідь допомогти зміцнити позицію Києва.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент радник переговори запрошення Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Елементи безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах
Стійкі до впливу ворожих РЕБ: на фронті зʼявилися нові українські дрони-камікадзе
Вчора, 18:06
Петр Фіала повторив вимогу новообраного президента збільшити витрати на оборону – і закликав європейських союзників посилити свій військовий потенціал і участь в Україні
«Був здивований розмовою». Премʼєр Чехії обговорив з Трампом війну в Україні
10 грудня, 13:01
Фрідріх Мерц у Києв
Пролітаючи над Берліном. Про майбутнього канцлера та українську дипломатію
10 грудня, 07:14
Зеленський: Путіну не потрібен реальний мир, йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством
Зеленський відреагував на удари РФ по Запоріжжю і Кривому Рогу
6 грудня, 20:55
За рішення припинити воєнний стан проголосували усі присутні депутати
Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану
3 грудня, 18:24
Кремль виходить з того, що кінець війни буде, до нього «треба бути готовими»
Кремль вчить чиновників, як подавати росіянам «перемогу» у війні  
2 грудня, 14:04
Український прапор майорить перед будівлею Єврокомісії
Єврокомісія підняла прапор України у Брюсселі (фото)
19 листопада, 10:53
Зеленський відвідав Покровськ
Зеленський відвідав один із найнапруженіших напрямків фронту (фото, відео)
18 листопада, 14:42
РФ зробила запаси ракет на декілька масованих обстрілів – РНБО
РФ зробила запаси ракет на декілька масованих обстрілів – РНБО
17 листопада, 12:14

Політика

Байден планує обговорити питання України з лідерами G7
Байден планує обговорити питання України з лідерами G7
Сибіга і шестеро європейських глав МЗС ухвалили Берлінську декларацію
Сибіга і шестеро європейських глав МЗС ухвалили Берлінську декларацію
Держсекретар США прибув до Туреччини: обговорюватиме падіння режиму Асада
Держсекретар США прибув до Туреччини: обговорюватиме падіння режиму Асада
Байден зробив найбільший одноденний акт помилування за історію США
Байден зробив найбільший одноденний акт помилування за історію США
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
Трамп виступив проти ударів ЗСУ далекобійною зброєю по території РФ
Трамп виступив проти ударів ЗСУ далекобійною зброєю по території РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
59K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
22K
«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
17K
З ким спілкувалася Крупа і що знайдено в її айфоні? Деталі скандального розслідування
16K
Змова найбільших банків. До чого готуватися українцям

Новини

Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Сьогодні, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua