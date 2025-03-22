Зеленський після Донеччини відвідав командні пункти на Харківщині

На Харківщині Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт ОТУ «Харків» і заслухав доповідь командувача

Президент відзначив захисників державними нагородами

Президент Володимир Зеленський відвідав командні пункти оперативно-тактичного угруповання «Харків» і 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія». Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив у Facebook.

«Доповіді командирів про бойові дії для захисту Харківщини, про завдані ворогу втрати та подальші завдання щодо звільнення українських міст і сіл. Ознайомився із цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила «Хартія». Обговорили тактику боротьби з російськими дронами для захисту наших людей, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів», – розповів президент.

Зеленський також відзначив захисників державними нагородами.

Раніше президент України Володимир Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак відвідали командний пункт тактичної групи «Покровськ» і зустрілися із командирами «Лінії дронів».

Нагадаємо, що сьогодні, 22 березня, президент Володимир Зеленський приїхав на Донеччину та поспілкувався з військовими біля легендарної стели на вʼїзді в область.

«Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас», – написав президент.