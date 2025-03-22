Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський після Донеччини відвідав командні пункти на Харківщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський після Донеччини відвідав командні пункти на Харківщині
На Харківщині Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт ОТУ «Харків» і заслухав доповідь командувача
фото: Офіс президента

Президент відзначив захисників державними нагородами

Президент Володимир Зеленський відвідав командні пункти оперативно-тактичного угруповання «Харків» і 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія». Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив у Facebook.

«Доповіді командирів про бойові дії для захисту Харківщини, про завдані ворогу втрати та подальші завдання щодо звільнення українських міст і сіл. Ознайомився із цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила «Хартія». Обговорили тактику боротьби з російськими дронами для захисту наших людей, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів», – розповів президент.

Зеленський також відзначив захисників державними нагородами.

Раніше президент України Володимир Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак відвідали командний пункт тактичної групи «Покровськ» і зустрілися із командирами «Лінії дронів». 

Нагадаємо, що сьогодні, 22 березня, президент Володимир Зеленський приїхав на Донеччину та поспілкувався з військовими біля легендарної стели на вʼїзді в область. 

«Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас», – написав президент.

Читайте також:

Теги: Харків Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак звільнення втрати Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стармер збирає міжнародних лідерів
Прем’єр-міністр Великої Британії чекає Зеленського у Лондоні
1 березня, 03:50
Прем'єр-міністр Японії Ісіба Сігеру прокоментував останні події навколо України та США
Суперечка Трампа та Зеленського: прем'єр Японії висловив позицію
3 березня, 09:54
Лукашенко звернув увагу, що геологорозвідка в країні розвинена недостатньо
«Треба копати». Лукашенко взявся шукати у Білорусі рідкісноземельні метали
4 березня, 12:51
Аналітики зауважили, що останнім часом ситуація на ділянці покращується, зокрема, завдяки змінам в організаційній структурі
Сили Оборони відтіснили росіян біля Купʼянська – Deepstate
5 березня, 12:25
Єрмак заявив, що делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу,
Україна погодилася на проміжне 30-денне припинення вогню: названо умову
11 березня, 20:09
Зеленський: Система ППО повинна бути гарантовано захищена на 100%
Зеленський розповів про ключові засоби для моніторингу перемир’я
15 березня, 04:28
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 17 березня 2025 року
17 березня, 01:01
Старий млин у Воронківцях, який придбало молоде подружжя
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин
15 березня, 16:12
Петр Павел побував на виробництві штурмових гвинтівок Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka
Президент Чехії оглянув виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні
Сьогодні, 17:35

Події в Україні

Зеленський після Донеччини відвідав командні пункти на Харківщині
Зеленський після Донеччини відвідав командні пункти на Харківщині
Юнак із окупованого села розповів, як росіяни змусили його воювати проти України
Юнак із окупованого села розповів, як росіяни змусили його воювати проти України
Розвідник розповів, як зустрівся в бліндажі з Будановим
Розвідник розповів, як зустрівся в бліндажі з Будановим
Українські льотчики ліквідували ворожий об'єкт у Бєлгородській області
Українські льотчики ліквідували ворожий об'єкт у Бєлгородській області
Президент Чехії оглянув виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні
Президент Чехії оглянув виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні
У Луганську ліквідовано поплічника спецпідрозділу «Ахмат»
У Луганську ліквідовано поплічника спецпідрозділу «Ахмат»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
29K
З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій: кого стосується
28K
МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
9623
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
9218
Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Вчора, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Вчора, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua