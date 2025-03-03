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Скандал у Білому домі. Ющенко став на захист Зеленського

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скандал у Білому домі. Ющенко став на захист Зеленського
Ющенко: Сьогодні Україна гостро потребує лідерства і єдності, не дискусій про дипломатичний протокол чи костюм
колаж: glavcom.ua

«Зеленський є демократичним лідером, який робить неймовірну роботу і згуртовує партнерів довкола цілей миру»

Третій президент України Віктор Ющенко висловив підтримку чинному президенту Володимиру Зеленському після скандалу у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Ющенка у Facebook.

Так, Ющенко зазначив, що останні 20 років Сполучені Штати були опорою українців, які боролися за демократію.

«Свобода слова, чесні вибори, ринкова економіка, гендерна рівність, сильне громадянське суспільство – ці цінності ми виплекали разом з нашими партнерами – і лідерство в цьому відігравали Сполучені Штати», – зазначив він.

Третій президент наголосив, що діалог між США та Україну ніколи не відбувався «через приниження», саме тому йому «гірко бачити», коли це раптом проявилося під час війни, а замість підтримки українці бачать «безпрецедентне знецінення».

«Це удар по довірі, який потребує зусиль, аби відновити баланс у відносинах. Сьогодні Україна гостро потребує лідерства і єдності. Не дискусій про дипломатичний протокол чи костюм, а політичної мудрості для пошуку формул гарантій безпеки, умов справедливого миру та збереження незалежності нашої держави. Президент Володимир Зеленський є демократичним лідером, який робить неймовірну роботу і згуртовує міжнародних партнерів України довкола цілей миру та зупинки агресора», – наголосив Ющенко.

За його словами, примушування до миру – це відома російська тактика, яку росіяни застосували у Грузії в 2008 році, а наслідки цього – «відомі і повчальні».

«Російська пропаганда сьогодні розхитує весь світ. Коли з Кремля говорять, що в Україні диктатура – це політична шизофренія. Відповіддю на ці виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України», – додав політик.

Ющенко наголосив, що Україні потрібні широка міжнародна підтримка у протистоянні з агресором. 

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

Згодом Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» публікує повне відео розмови президента з журналістом.

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Теги: армія українці Володимир Зеленський Україна президент росіяни Віктор Ющенко

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