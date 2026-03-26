День Національної гвардії України: історія свята, привітання у прозі та листівках

День Національної гвардії України – це свято, яке відзначають щороку 26 березня. Воно має особливе значення для всієї країни, адже вшановує службу, відданість і патріотизм військовослужбовців, які стоять на сторожі безпеки та порядку нашої держави. «Главком» розповідає про історію свята, його значення та пропонує варіанти привітань у прозі й листівках.

Історія свята

Національна гвардія України була створена у березні 1991 року після проголошення незалежності України. Головною метою цього формування було забезпечення безпеки та захист громадян у перехідний період становлення державності.

Згодом, у 2000-х роках, Національна гвардія була реформована та інтегрована у внутрішні війська. Однак, з початком російської агресії в 2014 році, стало зрозуміло, що країна потребує потужного формування для реагування на виклики безпеки. 13 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Національну гвардію України», який відродив її у новому форматі.

26 березня цього ж року було вперше офіційно проголошено Днем Національної гвардії України. Це символічна дата, яка підкреслює важливість і роль гвардійців у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Роль Національної гвардії України

Національна гвардія відіграє ключову роль у захисті країни від внутрішніх і зовнішніх загроз. Її головні функції включають:

забезпечення громадського порядку та безпеки;

боротьбу з організованою злочинністю та тероризмом;

охорону державних установ і стратегічних об'єктів;

участь у міжнародних миротворчих місіях;

захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Сьогодні Національна гвардія є важливою складовою сектору безпеки України, яка демонструє високий професіоналізм і відданість службі.

26 березня було вперше офіційно проголошено Днем Національної гвардії України фото: НГУ

10 фактів про Нацгвардію

Національну гвардію України було створено 13 березня 2014 року. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Саме у склад НГУ увійшли перші добровольчі батальйони. 500 бійців Самооборони Майдану вже 14 березня 2014 року вирушили у навчальний центр НГУ. Згодом, 2017 року, саме цей день постановою ВРУ було встановлено як День українського добровольця. Днем Національної гвардії України визначено 26 березня. Нацгвардійці пліч-о-пліч з іншими формуваннями Сил оборони вже 10 років виконують завдання на всіх «найгарячіших» напрямках. При цьому в 2014-му воїни НГУ одними з перших зупиняли гібридну російську агресію. Звільнили Харківську ОДА, вели оборонні бої за Слов’янськ, звільняли інші населені пункти в районі АТО, серед яких Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, обороняли Маріуполь. У 2019-2020 роках гвардійці тримали оборону в районі Світлодарської дуги. Після початку повномасштабного вторгнення бійці Нацгвардії обороняли і звільняли Київщину, Чернігівщину, Сумщину. Вели бої на сході, обороняючи Рубіжне, Сєвєродонецьк, Бахмут. Брали участь в успішному контрнаступі на Харківщині та деокупації Херсонщини. Станом на 26 лютого 2024 року від початку повномасштабного вторгнення підрозділи НГУ ліквідували понад 5,5 тис. окупантів. Також гвардійці за цей період знищили 945 ворожих танків, 410 БМП, 319 БТР, 863 бойових броньованих машин, 1300 автомобілів, 1320 артилерійських систем, 18 літаків, 12 вертольотів, 174 безпілотних літальних апарати. Військовослужбовці Національної гвардії зокрема підрозділу «Азов» становили надважливе ядро оборони Маріуполя та «Азовсталі». Гвардійці разом з іншими військовими та правоохоронними формуваннями гарнізону 86 днів героїчно тримали оборону міста у надскладних умовах, із них 82 в умовах повного оточення. Знищили велику кількість російської бронетехніки та окупантів, серед яких була й еліта військ рф, зокрема підрозділи ГРУ. Командир «азовців» Денис Прокопенко був одним із тих, хто керував обороною маріупольського гарнізону, допоміг врятувати життя тисяч мирних жителів. Після повернення з полону він, удостоєний звання Героя України, знову став у стрій і командує бригадою далі. Нацгвардія виконує низку інших важливих завдань. Серед них – охорона громадського порядку, органів влади, важливих державних об’єктів та критичної інфраструктури, дипломатичних представництв іноземних держав, конвоювання підсудних та військовополонених. «Гвардія наступу» в 2023 році стала успішною рекрутинговою кампанією МВС. До лав бойових бригад НГУ приєдналися тисячі мотивованих добровольців. У складі Нацгвардії сьогодні діють 7 бригад «Гвардії наступу» – «Азов», «Буревій», «Кара-Даг», «Спартан», «Рубіж», «Хартія», «Червона калина». Вони стали уславленими підрозділами, чиї бойові операції увійдуть у підручники новітньої історії України. Нацгвардія постійно посилюється сучасним озброєнням і технікою. Важливим напрямом є розвиток безпілотних систем. В усіх військових частинах, які виконують бойові завдання на передовій, діють підрозділи аеророзвідки, що максимально ефективно використовують можливості БпЛА. Вперше такі підрозділи НГУ були успішно застосовані в ході Широкинської наступальної операції в ще лютому 2015 року. Під час повномасштабної війни їх використання стало щоденною практикою. Завдяки успішним операціям підрозділів які використовують БПЛА, Національна гвардія України вперше у світовій історії реалізувала на практиці концепцію дистанційної війни. Підрозділи аеророзвідки НГУ є одними з найефективніших за кількістю виявленої і знищеної техніки та живої сили армії РФ. Величезну роботу з розмінування українських територій роблять сапери Національної гвардії. Загалом за період великої війни групами розмінування НГУ вже обстежено та очищено 24708 га місцевості, перевірено 898 км доріг, знешкоджено та знищено 36430 вибухонебезпечних предметів. Зокрема, гвардійці доклали великих зусиль, щоб деокуповані території знову стали придатними для життя та задля розмінування земель сільськогосподарського призначення. За 11 років існування НГУ понад 9000 її військовослужбовців відзначено державними нагородами України, 48 військовослужбовцям присвоєно звання Героя України. Серед них генерал-майор Сергій Кульчицький, який був першим гвардійцем і першим генералом, якому присвоєно це найвище звання (посмертно). А наймолодшим Героєм України став солдат-гвардієць Роман Гломба, якого прозвали Запорізьким месником за встановлений бойовий рекорд: з переносного зенітного комплексу «Ігла» він збив 7 ворожих літаків і ракету! На момент присвоєння звання Героя України в 2022-му йому було лише 19 років. Нацгвардія має стабільно високий рівень довіри нашого суспільства. За даними соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи», Національній гвардії довіряють 82% громадян. Українські військові правоохоронці здобули міжнародне визнання. Представники НГУ брали участь у багатонаціональних навчаннях НАТО і ЄС – «Rapid Trident», «Fearless Guardian», «Joint Endeavour», «Sea Breeze» та інших. Також Національна гвардія України є повноправним членом Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції в статусі військової установи (FІEP), куди входять аналогічні формування багатьох європейських держав.

Національну гвардію України очолює генерал Олександр Півненко

Олександр Півненко – український військовослужбовець, бригадний генерал, який очолює Національну гвардію України з липня 2023 року. Він народився 21 лютого 1986 року в сім'ї військового. Освіту здобув у Криворізькому ліцеї з посиленою фізичною підготовкою, Харківському інституті танкових військ та Національному університеті оборони України.

Під час російсько-української війни Півненко брав участь у ключових боях, зокрема за Харків і Бахмут. Його підрозділи відзначилися високою ефективністю, знищуючи значну кількість ворожої техніки та живої сили. У березні 2022 року він отримав звання Героя України за мужність і професіоналізм.

Як командувач НГУ, Олександр Півненко відповідає за стратегічне керівництво, підготовку особового складу та виконання завдань, пов'язаних із захистом держави. Під його керівництвом Національна гвардія виконує такі ключові функції:

Захист об'єктів критичної інфраструктури.

Забезпечення громадського порядку та безпеки.

Участь у бойових діях на лінії фронту.

Використання сучасних технологій, зокрема безпілотних систем, для підвищення ефективності операцій.

Півненко активно працює над модернізацією НГУ, впроваджуючи нові стандарти підготовки та забезпечення. Він ініціював створення артилерійської бригади, оснащеної сучасними системами, такими як САУ «Богдана» та «Zuzana». Також під його керівництвом розвивається напрямок використання дронів, які відіграють важливу роль у знищенні ворожих цілей.

Олександр Півненко відомий своєю дисципліною, рішучістю та здатністю приймати ефективні рішення в складних умовах. Він є одним із наймолодших командувачів в українських силових структурах, що підкреслює його професіоналізм і лідерські якості.

Під його керівництвом Національна гвардія України продовжує відігравати ключову роль у забезпеченні безпеки та стабільності в країні, демонструючи високий рівень підготовки та відданості своїй місії.

Привітання у прозі

Шановні гвардійці! Вітаємо вас із Днем Національної гвардії України! Ви є взірцем мужності, сили та патріотизму. Дякуємо вам за вашу службу, за кожен день, коли ви стоїте на сторожі миру та безпеки. Нехай ваші зусилля завжди будуть гідно оцінені, а у ваших родинах панує злагода та щастя!

В цей особливий день хочемо подякувати вам, герої Національної гвардії України, за вашу відвагу та непохитну віру у справедливість. Нехай служба приносить вам гордість, а вдячність українського народу буде джерелом натхнення для вас!

Дорогі гвардійці, ваша служба – це приклад справжнього патріотизму. Нехай цей святковий день наповнить ваші серця гордістю за те, що ви захищаєте нашу незалежність і свободу. Бажаємо вам здоров'я, миру та перемоги!

Нагадаємо, вчора, 25 березня, професійне свято відзначала СБУ. У цей день українці висловили вдячність тим, хто працює для захисту країни від зовнішніх і внутрішніх загроз.