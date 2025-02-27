Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну

Володимир Зеленський сьогодні збирається до Ірландії

Через візит Зеленського ірландський топпосадовець змінив власні плани

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, перед візитом до США прилетить до Ірландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За інформацією британського видання, в аеропорту Шеннон Володимира Зеленського зустріне голова Ради міністрів Ірландії Міхаель Мартін, який через це навіть скасував свій візит до Белфаста.

«Разом з нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру на умовах України», – запевнив державний міністр Ірландії у справах Європи та оборони Томас Бірн.

Нагадаємо, зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом має відбутися завтра, 28 лютого.

Раніше стало відомо, що дату візиту президента України до Сполучених Штатів підтвердив і сам Дональд Трамп.

«Главком» повідомляв, що угоду зі США «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України» можуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга.