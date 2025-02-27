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Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну
Володимир Зеленський сьогодні збирається до Ірландії
фото: Офіс президента України

Через візит Зеленського ірландський топпосадовець змінив власні плани

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, перед візитом до США прилетить до Ірландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За інформацією британського видання, в аеропорту Шеннон Володимира Зеленського зустріне голова Ради міністрів Ірландії Міхаель Мартін, який через це навіть скасував свій візит до Белфаста.

«Разом з нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру на умовах України», – запевнив державний міністр Ірландії у справах Європи та оборони Томас Бірн.

Нагадаємо, зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом має відбутися завтра, 28 лютого.

Раніше стало відомо, що дату візиту президента України до Сполучених Штатів підтвердив і сам Дональд Трамп

«Главком» повідомляв, що угоду зі США «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України» можуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга.

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Теги: Україна Ірландія Володимир Зеленський США

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