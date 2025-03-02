Зеленський прокоментував саміт у Лондоні

Володимир Зеленський розповів, що разом із партнерами обговорює гарантії безпеки та умови справедливого миру для України

Президент України Володимир Зеленський відвідав саміт у Лондоні щодо України та після його завершення написав, що відчуває єдність Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку у X.

«Відчуваємо сильну підтримку України, наших людей: воїнів та цивільних, нашої незалежності. Працюємо в Європі всі разом, щоб була надійна основа для співпраці з Америкою заради справжнього миру й гарантованої безпеки. Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було», – пише президент.

Зеленський розповів, що разом із партнерами обговорює гарантії безпеки та умови справедливого миру для України. Також готується низка важливих зустрічей і рішень найближчим часом.

«Вдячний усім нашим друзям та партнерам за зусилля для наближення стабільного та гарантованого миру в Україні. Спільна сила здатна захистити наше майбутнє» , – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III біля маєтку Сандрингем на сході Англії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Повідомляється, одразу після саміту щодо питань війни в Україні Зеленський вирушив на зустріч з королем Чарльзом III до королівського маєтку.

Президент України прибув до королівської резиденції гелікоптером, де його особисто привітав британський монарх. Перш ніж зайти до маєтку вони коротко поспілкувались та зробили декілька фото.

Також ми писали, що головною темою саміту стала подальша фінансова підтримка української оборонної промисловості, зокрема інвестиції у виробництво зброї всередині країни. Крім того, лідери обговорили збільшення фінансування оборонного сектору Європи.