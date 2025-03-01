Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув до Лондона

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прибув до Лондона
фото з відкритих джерел

Завтра у президента запланована участь у саміті європейських лідерів, присвяченому війні в Україні

Літак президента України Володимира Зеленського приземлився у Великій Британії напередодні завтрашнього Європейського оборонного саміту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Видання стверджує, що колона автомобілів виїхала зі злітної смуги лондонського аеропорту Станстед.

Відомо, що Зеленський проведе переговори з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером і прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

До завтрашнього саміту приєднаються представники Франції, Німеччини, Данії, Італії, Туреччини та України. Після зустрічі Стармера з Дональдом Трампом до списку учасників додалися Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Чехія та Румунія.

Також на зустрічі будуть присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

Читайте також:

Теги: саміт Володимир Зеленський Лондон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Дональд Трамп та президент Володимир Зеленський у Білому Домі 28 лютого 2025 року
Що сталося у Білому домі і чи правильно повівся Зеленський
Сьогодні, 09:17
Трамп і Зеленський. Наслідки
Трамп і Зеленський. Наслідки
Сьогодні, 07:59
Зеленський прибув до Білого дому у більш офіційному чорному вбранні з національною символікою України, але без костюма
Трамп невдоволений одягом Зеленського: конгресмен Сволвелл іронічно відреагував
Сьогодні, 08:35
Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
Сьогодні, 11:33
Зеленський відповів, чи повинен вибачитись перед Трампом
Зеленський відповів, чи повинен вибачитись перед Трампом
Сьогодні, 12:12
Володимир Зеленський: Допомога США була критично важливою для України від початку війни
Угода про копалини та стосунки з Трампом. Повне інтерв’ю Зеленського Fox News (відео)
Сьогодні, 12:34
Зеленський щонайменше 33 рази вже дякував Сполученим Штатам Америки за допомогу
Телеканал CNN порахував для Венса, скільки разів Зеленський дякував США
Сьогодні, 13:05
Саудівський принц Мухаммед бін Салман і Дональд Трамп у Ер-Ріяді, 2017 рік
Де твій костюм? Фото, які доводять: Трамп використовує подвійні стандарти щодо Зеленського
Сьогодні, 12:59
Зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні перетворилась у суперечку
Суперечка між Трампом та Зеленським: яскраві обкладинки світових ЗМІ
Сьогодні, 09:53

Політика

Зеленський прибув до Лондона
Зеленський прибув до Лондона
Телеканал CNN порахував для Венса, скільки разів Зеленський дякував США
Телеканал CNN порахував для Венса, скільки разів Зеленський дякував США
Угода про копалини та стосунки з Трампом. Повне інтерв’ю Зеленського Fox News (відео)
Угода про копалини та стосунки з Трампом. Повне інтерв’ю Зеленського Fox News (відео)
Зеленський відповів, чи повинен вибачитись перед Трампом
Зеленський відповів, чи повинен вибачитись перед Трампом
Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
Посол Єльченко: Я вже не є противником ядерної зброї
Посол Єльченко: Я вже не є противником ядерної зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 березня 2025
43K
Український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку»: за 11 год зібрано 12 млн грн (оновлено)
33K
Стало відомо, що сталося у Білому домі після перепалки Зеленського та Трампа – CNN
15K
ЄС та Індія укладуть угоду, про яку домовлялися майже 20 років
7555
Як Маркарова відреагувала на суперечку Трампа та Зеленського: красномовне відео

Новини

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
Вчора, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
Вчора, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
Вчора, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
27 лютого, 21:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua