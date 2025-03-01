Зеленський відповів, чи повинен вибачитись перед Трампом

Президент вважає, що світ має почути позицію України і українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його суперечка з очільником США Дональдом Трампом – це «погано для обох сторін», але він не думає, що зробив щось погане і має вибачатися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю глави держави в ефірі Fox News.

«Я поважаю президента (Трампа – «Главком»), поважаю американський народ. Я думаю, ми повинні бути дуже чесними і відкритими. І я не впевнений, що ми зробили щось погане. Щось ми маємо обговорити поза камерами ЗМІ, з усією повагою до демократичних і вільних ЗМІ. Але вони мають почути позицію України і українців. Ми дуже близькі партнери, ми повинні бути дуже чесними», – заявив він.

Також на запитання, чи готовий він зараз повернутися до Білого дому для поновлення переговорів, президент України відповів: «Ні».

«Ми найбільше у світі не хочемо воювати.. Я поважаю наших громадян, наших воїнів. Тому я не можу повернутися до них без ясної інформації про те, коли і які гарантії отримає Україна», – додав він.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.