Президент вручив нагороди українським морякам



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Президент передав рідним загиблих Героїв України Ганни Бортюк і Сергія Шатохіна ордени «Золота Зірка» та вручив нагороди з нагоди Дня ВМС Фото: Офісу президента

Зеленський посмертно нагородив званням Героя України викладачку і рятувальника, які загинули під час пожежі в Одеському коледжі

Президент Володимир Зеленський вручив нагороди українським військовим морякам, а також передав ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України Ганни Бортюк і Сергія Шатохіна.

Церемонія відбулася в Одесі під час урочистих заходів з нагоди дня Військово-морських сил України, повідомляє пресслужба глави держави.

«Сьогодні ми нагороджуємо орденами та медалями найкращих з українських військових моряків. А крім цього, відзначаємо званням «Герой України» та орденом «Золота Зірка», на превеликий жаль – посмертно, за відвагу в порятунку людей під час пожежі в Одеському коледжі», – сказав Зеленський.

Зокрема, орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено старшого мічмана Андрія Марчука та старшину Володимира Сорочана.

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджені капітан Сергій Волинський, капітан Ярослав Волянський, капітан ІІ рангу Олексій Корецький та лейтенант Роман Сухина.

Медалі «Захиснику Вітчизни» удостоєні старшина Андрій Вакуленко та капітан І рангу Роман Кодимський.

Президент також передав ордени «Золота Зірка» рідним загиблих викладача вищої математики та інформаційних дисциплін державного вищого навчального закладу «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» Ганни Бортюк і командира відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області, прапорщика служби цивільного захисту Сергія Шатохіна.

Нагороди отримали чоловік Бортюк Микола і дружина Шатохіна Людмила.

Як повідомлялося, 25 січня Президент підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Ганні Бортюк і Сергію Шатохіну (посмертно) за героїзм і самопожертву, виявлені при рятуванні людей під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталася 4 грудня 2019 року.

Під час пожежі викладач Бортюк двічі виводила студентів із охопленої полум’ям будівлі і загинула внаслідок отруєння продуктами горіння, коли повернулася до будівлі втретє. А командир відділення ДСНС Шатохін загинув при спробі врятувати студентку, яка стрибнула з вікна будівлі – загинули обоє.

Загалом унаслідок пожежі у шестиповерховій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню.

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