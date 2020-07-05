5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
День Військово-морських сил ЗСУ щорічно відзначається в першу неділю липня
Сьогодні не рекомендується ходити по магазинах
5 липня відзначаються такі свята:
- День Військово-морських сил Збройних сил України
- Всесвітній день бікіні
- Євсєєв день
Народні прикмети на 5 липня:
- Вдень йде дощ - чекай доброго врожаю.
- Занадто спекотна погода - в грудні чекайте сильних морозів.
- Комарі літають роєм - на гарну погоду.
Що не рекомендується робити 5 липня:
- Ходити по магазинах - велика ймовірність імпульсивних покупок.
- Обговорювати інших людей - такі розмови можуть погано обернутися.
- Давати волю негативним емоціям, особливо злості - конфлікт може затягнутися.
У кого іменини 5 липня?
Іменини сьогодні святкують Кароліна, Філомена, Антон, Василь, Геннадій, Зіна, Галактіон, Уляна.
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