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    Суспільство

    5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    День Військово-морських сил ЗСУ щорічно відзначається в першу неділю липня - 5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    День Військово-морських сил ЗСУ щорічно відзначається в першу неділю липня

    Сьогодні не рекомендується ходити по магазинах

    5 липня відзначаються такі свята:

    • День Військово-морських сил Збройних сил України
    • Всесвітній день бікіні
    • Євсєєв день

    Народні прикмети на 5 липня:

    • Вдень йде дощ - чекай доброго врожаю.
    • Занадто спекотна погода - в грудні чекайте сильних морозів.
    • Комарі літають роєм - на гарну погоду.

    Що не рекомендується робити 5 липня:

    • Ходити по магазинах - велика ймовірність імпульсивних покупок.
    • Обговорювати інших людей - такі розмови можуть погано обернутися.
    • Давати волю негативним емоціям, особливо злості - конфлікт може затягнутися.

    У кого іменини 5 липня?

    Іменини сьогодні святкують Кароліна, Філомена, Антон, Василь, Геннадій, Зіна, Галактіон, Уляна.

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