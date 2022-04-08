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    Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель приїхали в Бучу

    Європейські політики прибули в Бучу, щоб на власні очі побачити закатованих українців&nbsp; - Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель приїхали в Бучу
    Європейські політики прибули в Бучу, щоб на власні очі побачити закатованих українців 
    фото: Денис Шмигаль/ Telegram

    Європейські політики на власні очі побачили тіла закатованих рашистами українців

    Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель відвідали Бучу, де російські війська фактично влаштували геноцид мирним мешканцям. Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль у Telegram.

    Шмигаль супроводжував європейських політиків під час візиту в зруйноване РФ місто.

    «Відвідали Бучу. Показав Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями»‚ – сказав Шмигаль.

    Політикам показали тіла вбитих бучан у чорних мішках.

    Також Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель засвітили лампадки на знак скорботи за закатованими українцями.

    Зауважимо, що кількома днями раніше президент України Володимир Зеленський закликав європейських політиків приїхати до Бучі та побачити злочини російських військових на власні очі.

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    Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель приїхали в Бучу
    Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель приїхали в Бучу
    Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель приїхали в Бучу
    фото: Денис Шмигаль/ Telegram


    Нагадаємо, 8 квітня у Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців.

    Від деяких тіл залишилися лише фрагменти й встановити особу загиблих буде дуже важко.

    Теги: росія окупанти війна Буча Україна Денис Шмигаль Урсула фон дер Ляєн
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    Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель приїхали в Бучу