Притула докладно пояснив, що не так із партією «Голос»

Притула розповів, що керівництво партії «Голос» забуло про свої передвиборчі обіцянки

Екскандидат від «Голосу» на виборах мера в Києві та телеведучий Сергій Притула пояснив, чому пішов із партії «Голос».

Притула розповів, що покидає політичну партію через керівництво, яке «віддалилось від початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення».

«Обласні та міські осередки не повинні відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва. І, на мою думку, єдино правильним рішенням є максимально дистанціюватись від цього керівництва. А нам, друзі, своє робить! Тим, хто й далі горить бажанням робити щось хороше для держави і своїх громад, а не для невеликої купки людей із партійною печаткою в руках, я маю що запропонувати», – розповів він.

Притула подякував усім, хто віддавав свої голоси за «Голос» на парламентських та місцевих виборах.

«Це був правильний вибір. Так, дійсно, перевірку владою пройшли не всі. Подібні «трафунки» мали місце в історії будь-якої партії. Але у випадку, коли хтось із депутатів, з часом, забуває про передвиборчі обіцянки й починає голосувати в розріз із бажанням своїх виборців, то саме тут і повинна проявитись позиція керівництва партії: очистити партійні ряди, розпочати процедуру застосування імперативного мандату, публічно засудити дії депутата тощо», – написав Притула.

За його словами, відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на «зашкварні» голосування своїх депутатів на будь-якому рівні, означає не лише толерування, але й погодження такої поведінки.

«Ба більше, партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із «Голосу». А це ще раз дає мені підстави чітко артикулювати, що з такими «функціонерами» мені не по дорозі. І, надалі супутників по тернистих шляхах української політики я обиратиму обачніше», – підкреслив Притула.

Раніше Притула розкритикував заяву лідерки політсили Кіри Рудик про те, що експрезидент і глава «Європейської солідарності» Петро Порошенко є для неї «більшим ворогом», ніж чинний президент Володимир Зеленський.

Читайте також: