Правоохоронці викрили на продажі гуманітарки благодійний фонд

Фігурантам загрожує до семи років в’язниці

Вчора, 19 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно з Луцькою окружною прокуратурою викрили керівницю одного з відділів благодійного фонду на продажі гуманітарки. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.

«Вчора, 19 липня, оперативники УСР викрили керівницю одного з відділів благодійного фонду під час реалізації товару за майже 600 000 гривень. За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і так звані «розгрузки», – йдеться в повідомленні.

В ході санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень.

Фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині під виглядом гуманітарки ділки завезли в Україну товару на 70 млн грн.

Крім того, на Львівщині 42-річний керівник одного з рекламних холдингів організував зі спільниками завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавав її.