Трамп за спиною Зеленського обирає нового президента України – Politico

Ключовим питанням, яке обговорюється, є проведення виборів після тимчасового припинення вогню, але до початку мирних переговорів

Чотири соратники президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції, під час яких обговорювали проведення президентських виборів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico, які отримали коментарі від неназваних українських парламентарів та експерта з зовнішньої політики США від Республіканської партії.

Так, перемовини нібито відбулися з народною депутаткою та колишньою прем’єркою Юлією Тимошенко та ще одним депутатом і колишнім президентом Петром Порошенком.

Стверджується, що ключовим питанням, яке обговорюють кулуарно, є проведення президентських виборів після досягнення тимчасового припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних переговорів.

Попри те, що публічно і Тимошенко, і Порошенко виступили проти проведення виборів до завершення війни, за словами співрозмовника Politico, їхні люди нібито позиціюють себе «як тих, з ким буде легше працювати» і «як тих, хто погодиться на багато речей, на які Зеленський не дає згоди».

Прессекретарка Тимошенко Наталія Лисова, відповідаючи на питання, чи справді депутатка брала участь у переговорах із командою Трампа, сказала, що «ми поки що не будемо це коментувати».

Тим часом у пресслужбі партії Порошенка «Європейська солідарність» непрямо підтвердили участь у переговорах, запевнивши, що «наш наратив полягає не в тому, щоб наполягати на виборах, а в тому, щоб забезпечити вільні та чесні конкурентні післявоєнні вибори в нашій країні».

Помічники Трампа впевнені, що Зеленський нібито програє будь-яке голосування через «втому від війни та розчарування громадськості корупцією». Водночас останнє опитування показує, що Зеленський впевнено лідирує в президентських перегонах.

«Офіційна позиція адміністрації США полягає в тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Але поведінка Трампа та його чиновників свідчить про зовсім протилежне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він «диктатор без виборів», а директор Національної розвідки США Тулсі Габбард неправдиво звинуватила Київ у скасуванні виборів», – йдеться у статті.

Також ідею дострокових президентських виборів також проштовхує Кремль, який роками «хотів позбутися Зеленського».

Раніше видання The Economist вже писало, що Трамп, ймовірно, намагається позбутись українського президента, при цьому ігноруючи негативні наслідки для України. Так, Трамп виголосив серію заяв проти президента України Володимира Зеленського і вимагає проведення виборів в Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський готовий піти у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спілкування глави української держави з журналістами. Зеленський підкреслює, що враховуючи підтримку на тлі останніх подій, «міняти» його буде не просто.

Як відомо, Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Після слів Трампа українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському.