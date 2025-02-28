Візит Зеленського до США та іноземні війська в Україні: головне за ніч

Президент США Дональд Трамп сподівається на серйозну зустріч із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський відвідає США, а прем’єр-міністри Великої Британії та Ірландії заявили про готовність відправити війська в Україну. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 лютого:

Зеленський у США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, 28 лютого, проведуть зустріч у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-конференцію Трампа з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

За словами Трампа, зустріч розпочнеться об 11-й ранку. Президент США сподівається на серйозну зустріч.

Угода вже готова

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин уже готова. Усі деталі узгоджені, і залишається лише підписати документ. Про це інформує «Главком» із посиланням на кореспондента Fox Business Едварда Лоуренса.

Зазначається, що підписання угоди має відбутися 28 лютого під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні.

Бессент наголосив, що угода передбачає співпрацю у сферах видобутку корисних копалин, нафти, газу та розвитку інфраструктури. Він підкреслив, що це вигідна домовленість для обох сторін, адже вона сприятиме зміцненню зв’язків між українським народом та американським бізнесом.

Найкращий президент

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський найкращий президент України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TND.

Трамп зазначив, що США хочуть працювати із Зеленським та будуть з ним працювати.

«Я маю добрі стосунки з ним, хоча вони трохи загострилися через питання фінансування України. Він уже на шляху до США і ми підпишемо угоду разом», – Трамп.

Іноземні війська в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країна готова відправити в Україну свої війська та авіацію для миротворчої місії. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресконференцію Стармера з президентом США Дональдом Трампом.

Стармер розповів, що Велика Британія готує для України значну військову допомогу, про яку він повідомить пізніше.

«Великобританія готова надіслати сили на землю і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Ми повинні зробити все правильно. Ми повинні вибороти мир. Не може бути миру, який винагороджує агресора. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника», – сказав Стармер.

Прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін заявив, що країна готова надавати допомогу Україні та відправити миротворців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Irish Examiner.

Мішель Мартін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в аеропорту Шеннон у четвер, 27 лютого, коли президент України зробив коротку зупинку дорогою до США.

Саме тоді Мартін повідомив, що Ірландія готова надавати допомогу Україні та відправити миротворців. Також прем’єр-міністр та президент обговорили досягнення мирного врегулювання війни та низку інших питань.