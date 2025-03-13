Росія хоче замінити Зеленського та встановити в Україні маріонетковий режим – The Financial Times

РФ хоче замінити Зеленського, бо це дозволить їй «смикати за ниточки» та тримати Україну під контролем

Мета Москви – обдурити адміністрацію Трампа та укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби президент США отримає те, що хоче

Росіяни хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну «великою Австрією» з конституційною гарантією нейтралітету. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Financial Times.

Видання зазначає, що мета Москви – обдурити адміністрацію Трампа та укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби президент США отримає те, що хоче, а саме припинення вогню, а домовленість призведе до того, чого хоче Росія, тобто, до контролю над Україною. Для цього РФ хоче замінити Зеленського, бо це фактично дозволить їй «смикати за ниточки» та тримати ситуацію у своїх руках.

Повідомляється, що Україна має стати такою, як Австрія. Після Другої світової війни Австрія офіційно закріпила нейтральний статус, відмовившись від членства в НАТО та військових союзів. Це було частиною угоди між СРСР та Заходом, яка дозволила вивести окупаційні війська та відновити суверенітет країни.

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Washington Post.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

Там пишуть, що Росія має працювати над ослабленням позиції США на переговорах щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами. Без визнання зайнятих РФ територій російськими бойові дії може початися знову, наприклад, при наступній адміністрації США.

Нагадаємо, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві. Також США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.