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Соціологи свідчать: Трамп і Венс різко підвищили рейтинги Зеленського в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Соціологи свідчать: Трамп і Венс різко підвищили рейтинги Зеленського в Україні
На початку березня довіра до Зеленського зросла до 68%. Тоді як на початку лютого, до загострення відносин із США, президенту довіряли 57% українців
фото: REUTERS

Після суперечки в Овальному кабінеті Зеленського підтримала значна частина українців та європейських партнерів

Довіра українців до Зеленського зросла після зростання напруги між Україною та США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані опитування КМІС. 

У першій половині лютого, до загострення відносин між Україною та США, зокрема суперечки між Зеленським і Трампом, президенту довіряли 57% опитаних, тоді як 37% не довіряли. Баланс довіри-недовіри складав +20%.

Графік 1. Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом 2019-2025 років. «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?»
Графік 1. Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом 2019-2025 років. «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?»
інфографіка: kiis.com.ua

Однак у період з 14 лютого до 4 березня, після конфлікту в Овальному кабінеті, рівень довіри до Зеленського зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Баланс довіри-недовіри зріс до +38%.

Графік 2. Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом лютого-початку березня 2025 року
Графік 2. Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом лютого-початку березня 2025 року
інфографіка: kiis.com.ua

Результати опитування демонструють схожу картину в усіх регіонах України.

«Довіра до президента дещо нижча на Сході країни, однак і там більшість респондентів висловили підтримку – 60% довіряють і 36% не довіряють. В інших регіонах (Захід, Центр, Південь) рівень довіри коливається від 66% до 69%, тоді як частка тих, хто не довіряє, становить 28-30%», – зазначається у дослідженні.

Графік 3. Довіра до Президента В. Зеленського в регіональному вимірі
Графік 3. Довіра до Президента В. Зеленського в регіональному вимірі
інфографіка: kiis.com.ua

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів по всій Україні. Участь взяли 1 029 громадян віком від 18 років.

КМІС зазначає, що за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, понад половина українців (57%) довіряють президенту України Володимиру Зеленському. 37% повідомили, що не довіряють, та 6% повідомили, що їм важко визначитись. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у період 4-9 лютого 2025 року.

Як відомо, Володимир Зеленський вчора, 4 березня, наголосив, що Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається.

«Ми прагнемо конструктивної співпраці. Партнерських відносин. Про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати. Але треба знаходити силу йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, усіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. І я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує», – підсумував глава України.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. Своєю чергою президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Згодом президент опублікував заяву, в якій зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. За словами Зеленського, його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося.

«Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», – додав український лідер. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, за словами очільник нашої держави, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент переговори соцопитування рейтинг

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