Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міноборони назвало тенденцію, яка активно спостерігається у центрах рекрутингу

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони назвало тенденцію, яка активно спостерігається у центрах рекрутингу
У міністерстві зазначили, що в Україні наразі працюють 48 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн-центр
фото з відкритих джерел

Найбільше звернень від жінок зафіксовано в Чернівецькій, Хмельницькій і Тернопільській областях

З початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 42 366 людей. Частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, збільшилася до 21%. Про це повідомив «Главком» із посиланням на Міністерство оборони.

Найбільше звернень від потенційних кандидаток зафіксовано в Чернівецькій, Хмельницькій і Тернопільській областях.

Серед усіх звернень найбільший попит мають посади:

  • операторів БпЛА;
  • водіїв;
  • на стрілецьких спеціальностях.

У міністерстві зазначили, що в Україні наразі працюють 48 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн-центр. Їхні фахівці консультують і забезпечують супровід потенційних кандидатів до Сил оборони України.

Центри рекрутингу, які переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації. На їхній території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Нагадаємо, через додаток «Резерв+» вже подані десятки тисяч заявок щодо укладання річного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років. У Міноборони випустили детальне роз`яснення щодо етапів розгляду заявки та підготовки до проходження служби. Відео розмови з директором департаменту кадрової політики Міноборони Марком Андрусяком з’явилося сьогодні на каналі відомства. 

Марк Андрусяк зазначає: «При спілкуванні з громадянами наші рекрути проводять соціальне опитування, що дає можливість створити дійсно соціально-демографічний портрет рекрута».

Раніше «Главком» повідомляв, що речник Міноборони назвав кількість поданих заявок на підписання «Контракту 18-24» у додатку «Резерв+», зауваживши, що даний контракт не є примусовим.

Читайте також:

Теги: Міноборони мобілізація війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік показував працівникам ТЦК довідку, що він належить до релігійної організації, яка не дозволяє користування зброєю
Прихожанина баптистської церкви, який ухилився від мобілізації, увʼязнили на три роки
22 лютого, 17:40
Der Spiegel пише, що США максимально відступають від союзників
Der Spiegel показав обгортку зі «зрадженим» Зеленським на тлі заяв Трампа
21 лютого, 19:43
Фахівці виявили дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки
Ліквідація пожежі триває. Міндовкілля повідомили про ситуацію на ЧАЕС
18 лютого, 09:24
Президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
12 лютого, 21:05
Повітряна тривога в Києві тривала трохи більше 10 хв
Повітряна тривога в Києві тривала трохи більше 10 хв
9 лютого, 07:05
Наслідки авіаудару по Суджі
Авіаудар по інтернату в Суджі: з’явилась реакція ООН
4 лютого, 06:20
У Бориспільському районі пошкоджено ще два приватні будинки, господарчі приміщення та автомобіль
Потрощені будинки та пожежі: шахеди вночі атакували Київщину (фото)
1 лютого, 09:47
Веніславський наголосив, що зараз не йдеться про примусову мобілізацію людей 18-25 років, однак є певні ініціативи із залучення їх до війська
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
28 сiчня, 20:30
Історик Гарвардського університету Сергій Плохій
Історик з Гарварду пояснив, чому більшість українців проти виборів
27 сiчня, 02:55

Суспільство

Вступ України до НАТО «не обговорюється», це б означало введення військ США – радник Трампа
Вступ України до НАТО «не обговорюється», це б означало введення військ США – радник Трампа
Міноборони назвало тенденцію, яка активно спостерігається у центрах рекрутингу
Міноборони назвало тенденцію, яка активно спостерігається у центрах рекрутингу
Чому Росія диктує правила війни? Американський генерал Бен Ходжес вказав Європі на помилку
Чому Росія диктує правила війни? Американський генерал Бен Ходжес вказав Європі на помилку
Автор фрази про русскій воєнний корабль на роковини вторгнення звернувся до українців
Автор фрази про русскій воєнний корабль на роковини вторгнення звернувся до українців
Маск проти Пентагону, ФБР та Держдепу: чому держпрацівники оголосили бойкот
Маск проти Пентагону, ФБР та Держдепу: чому держпрацівники оголосили бойкот
Перший день великої війни: як це було. Сім відео, що увійшли в історію
Перший день великої війни: як це було. Сім відео, що увійшли в історію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
83K
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
9550
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
7797
У Києві перекрито низку вулиць, станція «Майдан Незалежності» працює з обмеженнями

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua