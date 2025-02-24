Міноборони назвало тенденцію, яка активно спостерігається у центрах рекрутингу

У міністерстві зазначили, що в Україні наразі працюють 48 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн-центр

Найбільше звернень від жінок зафіксовано в Чернівецькій, Хмельницькій і Тернопільській областях

З початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 42 366 людей. Частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, збільшилася до 21%. Про це повідомив «Главком» із посиланням на Міністерство оборони.

Найбільше звернень від потенційних кандидаток зафіксовано в Чернівецькій, Хмельницькій і Тернопільській областях.

Серед усіх звернень найбільший попит мають посади:

операторів БпЛА;

водіїв;

на стрілецьких спеціальностях.

У міністерстві зазначили, що в Україні наразі працюють 48 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн-центр. Їхні фахівці консультують і забезпечують супровід потенційних кандидатів до Сил оборони України.

Центри рекрутингу, які переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації. На їхній території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Нагадаємо, через додаток «Резерв+» вже подані десятки тисяч заявок щодо укладання річного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років. У Міноборони випустили детальне роз`яснення щодо етапів розгляду заявки та підготовки до проходження служби. Відео розмови з директором департаменту кадрової політики Міноборони Марком Андрусяком з’явилося сьогодні на каналі відомства.

Марк Андрусяк зазначає: «При спілкуванні з громадянами наші рекрути проводять соціальне опитування, що дає можливість створити дійсно соціально-демографічний портрет рекрута».

Раніше «Главком» повідомляв, що речник Міноборони назвав кількість поданих заявок на підписання «Контракту 18-24» у додатку «Резерв+», зауваживши, що даний контракт не є примусовим.