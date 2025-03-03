Трагедія на полігоні на Дніпропетровщині. ДБР відкрило провадження

Раніше командувач Сухопутних військ Драпатий підтвердив удар по полігону на Дніпропетровщині та оголосив про перевірку

Вже тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх деталей події

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДБР.

«Бюро висловлює щирі співчуття родинам загиблих і поранених захисників, розділяючи їхній біль у цей складний час», – йдеться у повідомленні.

ДБР наголошує на важливості ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх деталей події. На місце обстрілу виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Драпатий підтвердив удар по полігону на Дніпропетровщині та оголосив про перевірку.

Так, вчора, 2 березня, у соцмережах поширювали інформацію про удар по полігону «Новомосковський» біля села Черкаське, де дислокувалась одна з механізованих бригад ЗСУ. Міноборони РФ оприлюднювало відео, на якому зафіксовано приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу. Кількість загиблих залишається невідомою.

Сьогодні, 3 березня, Драпатий підтвердив удар по полігону. Він висловив співчуття родинам загиблих, побратимам і «всім, хто знав наших воїнів». Генерал зазначив, що чекав на перші дані, щоб «не бути голослівним».

Командувач Сухопутних військ наголосив, що вимагатиме найсуворішого покарання для тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою».