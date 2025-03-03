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Що змінилося в електронних направленнях на ВЛК у «Резерв+»? Важливі оновлення

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Що змінилося в електронних направленнях на ВЛК у «Резерв+»? Важливі оновлення
Електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним
фото: Міноборони

Черногоренко: Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг

Електронні направлення на ВЛК у «Резерв+» відтепер стали доступні всім військовозобов’язаним та містять дату прибуття на медогляд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

«Електронні направлення на ВЛК у «Резерв+» тепер містять дату прибуття на медогляд. Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг», – йдеться у повідомленні.

Черногоренко наголошує, що військовозобов’язані зможуть вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату та пройти огляд у конкретні терміни.

«А ще електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Достатньо лише оформити запит у «Резерв+»», – додала заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

Нагадаємо, Кабмін погодив постанову, яка змінює правила отримання направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, українці, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно оформити бронювання від мобілізації через спеціально створені для цього центри. Про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов.

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Теги: українці Міноборони військовозобов'язаний лікарня ТЦК мобілізація Україна лікар

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