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До переговорів із США українську делегацію готують британські дипломати – Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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До переговорів із США українську делегацію готують британські дипломати – Times
Україна веде підготовку до перемовин у Саудівській Аравії
колаж: Інформатор

Times: Велика Британія відіграє ключову роль, допомагаючи Україні у підготовці до мирних переговорів

Британія консультує Україну з питань проведення переговорів із США у Саудівській Аравії, щоб не допустити нової сварки між українською та американською сторонами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  британську газету Times.

Білий дім раніше підтвердив, що консультації з обома сторонами конфлікту продовжуються, а нова зустріч з питань мирного врегулювання запланована цього тижня у Саудівській Аравії.

«Радник (британського прем'єра, – «Главком») Кіра Стармера з питань національної безпеки Джонатан Пауелл у вихідні вирушив в Україну щоб дати Зеленському інструкції до того, як представники його країни візьмуть участь у переговорах зі США у вівторок, щоб уникнути повторення конфлікту в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом» – йдеться у матеріалі видання.

Радник Стармера, за інформацією видання, рекомендував Зеленському дати зрозуміти американцям, що він відповідає на прохання Вашингтона, щоб у Трампа склалося враження, що саме Росія є головною перешкодою на шляху до миру.

До слова, британський журналіст Пітер Бомонт пише, що оголошення про те, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме переговори між США та Україною в Джидді, має вигляд багатообіцяючої новини, на перший погляд. Зазначається, що справжнє питання полягає в тому, наскільки Саудівська Аравія та її наслідний принц Мохаммед ібн Салман насправді нейтральні і чому переговори проводяться там, а не в одній з європейських столиць.

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

Нагадаємо, агенство Reuters повідомило, яке запитання поставлять американські чиновники українській делегації на переговорах у Саудівській Аравії.

Вже 11 березня відбудеться зустріч американської та української сторін у місті Джидда (Саудівська Аравія). Агенство Reuters пише, що американські делегати запитають українську сторону про готовність України йти на суттєві поступки Росії для припинення війни.

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Теги: росія США Саудівська Аравія Велика Британія Володимир Зеленський президент радник переговори

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