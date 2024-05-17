Китай вказав країні-агресорці на місце у своєму «харчовому ланцюжку»

Російський диктатор Володимир Путін за результатами переговорів, що тривали 2,5 години, підписав зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном 12 документів. Серед них є й угоди про постачання до Китаю російського топінамбуру та субпродуктів із яловичини, якими лідер Китаю елегантно поставив президента РФ на місце, пише Центр стратегічних комунікацій Spravdi.

«Ось так елегантно Пекін об’єднав свою пропаганду та російські фінанси. І вказав Москві на її місце у своєму «харчовому ланцюжку»: хрящі та топінамбур», – йдеться у публікації Центру.

Зазначається, що візит Путіна до Китаю не приніс Кремлю важливих двосторонніх угод. За результатами домовленостей країна-агресорка постачатиме Китаю топінамбур – Центр стратегічних комунікацій підкреслив, що Пекін довго не давав на це згоду, але «зрештою змилостивився».

Як повідомлялося, в рамках візиту до Китаю російський диктатор Володимир Путін хоче врегулювати платежі між країнами, домовитися про збільшення експорту газу та нафти і залучити китайські інвестиції. Китаїст Олексій Чигадаєв, політолог і сходознавець з Лейпцизького університету в Німеччині зауважив, що Росія не перебуває у зовсім принизливому становищі та не просить у Пекіна фінансової підтримки, якогось військового обмундирування чи техніки. За його словами, Москва вимагає ефективної торговельно-економічної взаємодії.

До слова, китайський лідер Сі Цзіньпін хоче почути від російського диктатора Володимира Путіна план майбутнього Росії та перспективи військово-політичного співробітництва між країнами. Протягом двох років Пекін не робив жодних зусиль для того, щоб стати активним переговорником між РФ та Україною. Сі Цзіньпін хоче зрозуміти, що взагалі відбувається, а Путіну ці зустрічі потрібні, щоб описувати китайцям своє бачення світу.

Окрім того, Пекін хоче продовжувати купувати російські нафту та газ зі знижками, відкривати російський ринок для китайських товарів, але робити це так, щоб не потрапити під ризик західних санкцій.

Нагадаємо, губернатор Свердловської області Євген Куйвашев запропонував губернатору китайської провінції Хейлунцзян Лян Хуейлін відкрити в Єкатеринбурзі завод з виробництва мікроелектроніки. Натомість глава регіону пообіцяв відправляти до Китаю харчову продукцію свердловських виробників.