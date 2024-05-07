Уряд Росії піде у відставку після інавгурації Путіна

Одразу після інавгурації Путін має видати указ про призначення виконувача обов'язків прем'єр-міністра

Сьогодні, 7 травня, у Росії пройде п'ята за останню чверть століття так звана церемонія інавгурації Володимира Путіна. Церемонія відбудеться опівдні у Великому Кремлівському палаці. Так само сьогодні уряд Росії піде у відставку. Про це пишуть росЗМІ.

Після інавгурації Путін матиме право обіймати посаду президента РФ ще шість років – до 7 травня 2030 року і після закінчення п'ятого президентського терміну зможе вважатися найдовше правлячим главою російської держави після Івана Грозного та Катерини II.

7 травня територія Кремля буде закрита для відвідувачів, потрапити на неї можна буде лише за запрошеннями. До відома, на «інавгурацію» Путіна були запрошені керівники всіх дипломатичних місій, акредитованих у Москві. Утім, цього року інавгурацію диктатора проігнорувало багато іноземних гостей. Дипломати низки «недружніх», як трактує їх російська влада, країн заявили про відмову від участі в урочистостях у Кремлі. Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель також висловився проти участі послів ЄС у цьому заході.

За традицією, інавгурація проводиться опівдні. За кілька хвилин до цього новообраний президент прибуває до БКД. На вході він отримує рапорт коменданта Кремля, а потім проходить через Георгіївський і Олександрівський зали в Андріївський зал. Там Путін піднімається на трибуну, де вже присутні голова Конституційного суду та голови обох палат парламенту.

Утім цього разу Соборна площа не використовуватиметься для розміщення гостей, всі вони перебуватимуть у парадних залах, куди Путін перейде зі свого кабінету, щоб скласти присягу.

Відставка уряду РФ

Одразу після інавгурації Путін має видати указ про призначення виконувача обов'язків прем'єр-міністра, який відповідно до статті 116 Конституції підписує петицію про відставку кабінету нового глави держави. Російський уряд на чолі з Михайлом Мішустіним, який обіймав посаду прем'єр-міністра трохи більше чотирьох років, піде у відставку у вівторок. За два дні країна, швидше за все, отримає нового прем'єр-міністра.

Відставка стосується лише прем'єр-міністра, його заступників та федеральних міністрів. Нинішній уряд складається з 10 віце-прем'єр-міністрів, у тому числі одного першого і одного керівника апарату уряду, і 20 федеральних міністрів. Керівники федеральних агентств і служб не є членами уряду

Потім президент повинен доручити членам «звільненого» Уряду виконувати свої обов'язки до формування нового Кабінету. Після цього очікується, що диктатор подасть до Держдуми кандидатуру нового прем'єр-міністра. Так було у 2008, 2012 та 2018 роках.

Не пізніше, ніж через тиждень після затвердження, новий прем'єр-міністр вносить президенту пропозиції щодо структури федеральних органів виконавчої влади. Також він висуває кандидатів у президенти на посади заступників.

Як повідомлялося, Сполучені Штати та більшість країн Європейського Союзу бойкотуватимуть так звану церемонію інавгурації Путіна в Кремлі. Водночас деякі країни ЄС надішлють своїх представників.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не буде присутнім. Країни Балтії, які вже не мають своїх представників у Москві, категорично виключили участь в інавгурації.

Як повідомлялося раніше Франція відправить свого посла на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна.