Путін віддав високі пости у владі сімом колишнім охоронцям (список)

Після «інавгурації» російський диктатор призначив на державні посади ще двох ексохоронців

Колишні охоронці Путіна займають високі посади у владі країни-агресорки

Російський диктатор Володимир Путін призначив на високі державні пости сімох своїх колишніх охоронців. Про це повідомляє Telegram-канал «Агентство».

Після офіційного вступу на посаду президент Росії провів кадрові перестановки в уряді. В результаті у федеральній владі опинилися ще два його колишні охоронці.

Так, Олексія Дюміна, який працював офіцером служби безпеки президента на початку нульових, диктатор призначив помічником президента. Валерій Пікальов, який у 2014 році був головою відповідального за резиденцію на Валдаї управління ФСО (Федеральна служба охорони) – був призначений головою Федеральної митної служби.

Серед інших колишніх співробітників ФСО та служби охорони особисто Путіна: нинішні глава МНС Олександр Куренков, голова Росгвардії Віктор Золотов та помічник директора відомства Юрій Котов, ще один помічник президента Дмитро Миронов та заступник голови Росмайна Дмитро Степаненко.

Як стало відомо, президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева у зв’язку з переходом на іншу роботу. На це місце призначений Сергій Шойгу.

До слова, Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, йде у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього. Відомо, що раніше Білоусов обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра в попередньому уряді РФ.