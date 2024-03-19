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Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні. Данілов зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні. Данілов зробив заяву
Данілов заявив, що «санітарна зона» потрібна для того, щоб російські окупанти більше не нападали на Україну
фото з відкритих джерел

Україна теж хоче організувати «санітарну зону» після перемоги у війні з Росією

Українські військові організують «санітарну зону» на території Росії. Вона може проходити через Москву чи навіть далі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Звичайно, «санітарна зона» буде зроблена, але точно не Путіним, а українським військом. Причому не тільки українським військом, а я більш ніж впевнений, що в цьому братимуть участь і інші країни. І цей «санітарний кордон» проходитиме на території кордонів таких міст як Москва, може трохи далі», – заявив він.

За словами секретаря РНБО, «санітарна зона» потрібна для того, щоб російські терористи не нападали на нашу країну.

Як зазначив Данілов, подібну «санітарну зону» Україна хоче організувати після перемоги у війні з Росією. За його словами, це буде одна з умов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили.

Диктатор також заявив, що Росія може в якийсь момент створити «санітарну зону» на територіях України. Глибина її нібито буде такою, щоб складно було подолати «засобам ураження, насамперед іноземного виробництва».

Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні, аби захистити прикордонні території РФ від атаки дронів.

До слова, У Росії відбулися так звані президентські вибори, на яких Володимир Путін здобув перемогу із показником у понад 87% голосів. Він заявив, що голосування відображає прагнення до «внутрішньої консолідації», яка дозволить РФ «ефективно діяти на лінії фронту».

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Теги: війна РНБО путін Олексій Данілов окупанти

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