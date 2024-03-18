Вибори в Росії: NYT опублікував п'ять висновків щодо «перемоги Путіна»

71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року

Так звані вибори мали консолідувати російське суспільство у питаннях, що стосуються війни, та відновити імідж Путіна як втілення стабільності

У Росії відбулися так звані президентські вибори, на яких Володимир Путін отримав перемогу із показником у понад 87% голосів. Він заявив, що голосування відображає прагнення до «внутрішньої консолідації», яка дозволить РФ «ефективно діяти на лінії фронту».

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Видання The New York Times наводить пʼять висновків, які можна зробити із так званої перемоги Путіна.

Хоча перемога Путіна була заздалегідь визначеною, результати виборів перевершили всі очікування

Існує закономірність у президентських голосуваннях за участю Путіна: його результати щоразу стають кращими. У 2012 році він отримав 63,6% голосів, а в 2018 році, після продовження президентських повноважень до шести років, – 76,7%. Експерти очікували, що цього разу Кремль отримає результат близько 80%, але Путін отримав ще більший відсоток, ближче до 90%.

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Лояльні опозиційні партії майже не зареєструвалися. Жоден з трьох інших кандидатів, допущених до голосування, не отримав більше п'яти відсотків голосів. Президентські вибори в Росії вже давно є засобом для того, щоб вся система лише мала легітимний вигляд.

Кремлю не вдалося повністю досягти того образу національної єдності, якого він прагнув

Путін завжди прагне створити образ політичної стабільності і контролю, а так звані президентські голосування покликані цей образ відшліфувати. Але цього разу відбулися три події, пов'язані з опозиційною політикою, які затьмарили цей образ.

Перша подія була у січні, коли росіяни вишикувалися в черги, щоб підписати петиції, необхідні для внесення Бориса Надєждіна, раніше маловідомого політика, до виборчих бюлетенів. Зрештою, Кремль не допустив його до виборів.

Потім у лютому раптово помер Олексій Навальний, політичний опонент Путіна. Росіяни, які прийшли на його похорон у Москві, виступали проти президента та війни.

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Російська опозиція схвалила план масового виходу виборців опівдні на знак мовчазного протесту проти Путіна і війни. Вдова Навального, Юлія Навальна, сказала, що вписала ім'я свого чоловіка в бюлетень, і подякувала всім росіянам, які доєдналися до акції протесту.

Путін претендуватиме на народний мандат на продовження війни в Україні

Кампанія Путіна і саме голосування були обрамлені війною. Його груднева заява про те, що він балотуватиметься на наступний термін, пролунала у відповідь на запитання російського військового, який звернувся до нього із закликом балотуватися. Символ виборів – галочка в синьо-біло-червоних кольорах російського прапора – нагадував букву «V», яка також іноді використовується для демонстрації підтримки російських солдатів.

Війна і надалі залишатиметься головним принципом для Кремля

У своєму щорічному зверненні до нації в лютому, яке стало головною промовою його передвиборчої кампанії, Путін пообіцяв і зброю, і стабільність, стверджуючи, що Росія може досягати своїх військових цілей, одночасно інвестуючи в економіку та інфраструктуру.

За даними російської урядової статистики, у 2023 році економіка країни зросла на 3,6%. Водночас близько 40% державних витрат йдуть на військові потреби.

Росіяни стурбовані тим, що буде далі

Період після будь-яких президентських виборів – це час, коли Кремль зазвичай запроваджує непопулярну політику. Наприклад, після 2018 року Путін підвищив пенсійний вік. Росіяни розмірковують над тим, чи не за горами нова військова мобілізація або посилення внутрішніх репресій.

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Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.