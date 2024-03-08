Росія посилила наступ на Україну – естонська розвідка

Темп російського наступу на Україну, який раніше знижувався, знову почав рости

Збройні сили РФ, як і раніше, володіють ініціативою в Україні. А темп їхніх наступальних операцій знову почав зростати. Про це заявив командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє Err.

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Полковник Ківісельг повідомив, що темпи російського наступу, які раніше знижувалися, знову почали збільшуватися. Особливо це стосується сухопутних військ. Однак попри збільшення темпів операцій, оперативно-тактичні цілі Росії, як і раніше, залишаються невиконаними.

У Луганській області основна активність спостерігалася на лінії Куп'янськ-Кремінна-Сватове. Ківісельг повідомив, що Збройні сили РФ захопили додаткові території в Куп'янському та Лиманському районах.

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За словами командувач розвідувального центру, ймовірною метою РФ у Куп'янському районі є контроль над ділянкою річки Оскіл та ділянкою річки Жеребець у напрямку Лиману.

«Хоча збройні сили Російської Федерації зберігають ініціативу на всій лінії фронту, просування РФ у напрямку Лиману за тиждень було досить незначним, і Росія не вийшла на вищезгадані річкові рубежі», – сказав він.

На Донецькому напрямку основні бойові дії розгортаються в районах Бахмута та Авдіївки.

«В обох регіонах збройні формування Російської Федерації просунулися вперед. На щастя, це в дуже незначній мірі. На північному заході та заході Бахмутського району є певні зрушення. На фронті суттєвих змін не відбулося», – сказав він.

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За словами розвідника, в районі Авдіївки українцям вдалося створити дві лінії оборони і тим самим запобігли подальшому наступу Російської Федерації. Також РФ вдалося домогтися незначних успіхів у районі Донецька.

Зокрема, у напрямку Запоріжжя та Херсона активність була дещо нижчою, як і попереднього тижня.

«Найбільша активність спостерігалася на напрямках Роботине та Вербове, де Російська Федерація намагалася просунутися», – сказав Ківісельг.

На лівому березі Дніпра українські збройні сили досі утримують створені там плацдарми і відбивають атаки РФ у цьому районі.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку, напрямку Часового Яру та Тернів щодня точаться тяжкі бої. За словами командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в Росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому.

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До слова, Росія матиме достатні ресурси для ведення війни проти України із нинішньою інтенсивністю, вірогідно, принаймні щонайменше два роки.