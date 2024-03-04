Росіяни перекидають резерви, щоб взяти Новомихайлівку – ЗСУ

Зараз один із «гарячих» напрямків на фронті – Новопавлівський

Окупанти зосереджують значні резерви в районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку. Про це розповів речник Оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі Радіо Донбас Реалії.

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Лиховій зазначив, що станом на зараз один із «гарячих» напрямків на фронті – Новопавлівський, який раніше називався Мар’їнським.

За його словами, в районі села Новомихайлівка ворог зосереджує значні резерви, перекидає підкріплення, саме для того, щоб взяти село.

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«Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора було 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці і її околицях – 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім», – сказав Дмитро Лиховій.

Раніше Лиховій повідомив, що біля Авдіївки російські окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке. Водночас Силам оборони вдалося зупинити просування ворога на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, українські сили повернули кілька невстановлених позицій у районі Табаївки.

Також росіяни тримають понад 1100 танків, майже дві тисячі бойових броньованих машин, понад 1000 артилерійських систем і понад 400 реактивних систем залпового вогню на Лимано-Куп’янському напрямку.

До слова, триває 740-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.