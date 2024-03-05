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ЄС прагне перевести європейську оборонну промисловість у режим військової економіки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЄС прагне перевести європейську оборонну промисловість у режим військової економіки
Європейський комісар з питань промисловості вважає, що Європа повинна робити більше для свого захисту
фото з відкритих джерел

На думку аналітиків, війна показала, що європейська промисловість виявилася погано підготовленою до деяких серйозних проблем

У вівторок, 5 березня, Єврокомісія запропонує Європейському союзу способи стимулювати свою оборонну промисловість, щоб вона могла перейти в «режим військової економіки» у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Про це пише Reuters. 

Тьєррі Бретон, європейський комісар з питань промисловості, за словами офіційних осіб ЄС, представить пропозиції зі стимулювання країн ЄС купувати більше зброї у європейських компаній, а також з надання допомоги таким компаніям у збільшенні виробничих потужностей.

Бретон також зазначив, що можливість чергового президентського терміну Дональда Трампа в США, який поставив під сумнів зобов'язання Вашингтона перед НАТО, означає, що Європа повинна робити більше для свого захисту.

«Нам необхідно змінити парадигму і перейти в режим військової економіки. Європейська оборонна промисловість повинна йти на більший ризик за нашої підтримки. У нинішньому геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, незалежно від результату виборів наших союзників», – зазначив європейський комісар.

Аналітики вважають, що війна показала, що європейська промисловість виявилася погано підготовленою до деяких серйозних проблем, таких як раптове підвищення попиту на велику кількість артилерійських боєприпасів.

Пропозиції Бретона включають створення європейської версії американської схеми іноземних військових продажів, за якою Сполучені Штати допомагають урядам інших країн купувати зброю в американських компаній.

Ще одна пропозиція дозволить ЄС змусити європейські компанії з виробництва зброї віддавати пріоритет європейським замовленням під час кризи.

Зазначається, що аби втілити ці пропозиції в життя, їх мають схвалити 27 національних урядів ЄС, які часто не бажають поступатися повноваженнями в питаннях оборони та військової справи, і Європейський парламент. Пропозиції також будуть уважно вивчені НАТО.

Нагадаємо, Європі не вистачає потужностей для випуску боєприпасів і пороху для їх виготовлення. Це може затримати виробництво артилерійських снарядів для України.

До слова, Європейська комісія протягом двох тижнів може подати офіційну пропозицію щодо використання надприбутків заморожених російських активів.

Теги: Єврокомісія війна Європа промисловість парламент

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