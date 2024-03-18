Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія провела найбільш маніпульовані «вибори» за 30 років – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія провела найбільш маніпульовані «вибори» за 30 років – ЗМІ
Після опрацювання 95% протоколів Путін нібито лідирує з 87,32%
фото з відкритих джерел

У самій Росії та за кордоном десятки тисяч людей зібралися о 12.00 біля виборчих дільниць у рамках акції «Полудень проти Путіна»

У Росії відбулися найбільш маніпульовані за останні 30 «вибори», адже вони не були ані вільними, ані чесними. Про це кореспондентка австрійської газети Die Presse Інна Гартвіч пише у статті «88 відсотків за Путіна: десятки тисяч росіян завадили фіктивним виборам».

«У Москві рівно 12:00, третій день виборів президента Росії, які не передбачають вибору. І наприкінці дня помпезно оголосять переможця: Володимир Путін, 87,97% - такі попередні дані Центральної виборчої комісії щодо лідера Кремля після підрахунку чверті голосів», - зазначає журналістка, яка побувала на виборчій дільниці в одному з районів Москви.

Зазначається, що «ці вибори не є ані вільними, ані чесними» та виглядають «чудово зрежисованою легітимізацією наявної ситуації».

Московська кореспондентка Die Presse також звертає увагу на «голосування» на тимчасово окупованих Росією українських територіях, «де ніхто не може перевірити, що відбувається на виборчих дільницях».

«Тиск скрізь високий. Державним службовцям пропонують премії за участь у виборах і погрожують втратою роботи, якщо вони не проголосують «за потрібну людину». Солдати, лікарі, вчителі та працівники міністерств іноді ходять на вибори разом. Декому доводиться надсилати скріншот свого електронного голосу начальству. Багато хто робить це, щоб уникнути неприємностей», - йдеться у статті про атмосферу нових «виборів» Путіна.

Водночас в самій Росії та за кордоном десятки тисяч людей зібралися о 12.00 біля виборчих дільниць у рамках акції «Полудень проти Путіна».

«Кожен, хто стоїть у черзі о 12-й годині дня біля червоної цегляної будівлі неподалік Українського бульвару в Москві, також знає, що це голосування є найбільш маніпульованими виборами за останні 30 років. Вони знають, що Кремль не зважає на їхнє невдоволення і вважає їх зрадниками та екстремістами. Проте вони приходять і стоять тут, а також перед іншими виборчими дільницями в країні, щоб продемонструвати саме це: своє невдоволення політикою своєї країни», - зазначається у статті.

Заклик російської опозиції зібратися на знак протесту о 12.00 підтримали і в інших країнах. Зокрема, у Берліні до черги під російським посольством приєдналася Юлія Навальна - вдова вбитого в РФ опозиціонера. У столиці Австрії перед посольством РФ годинами стояли здебільшого молоді люди. Напередодні тут було встановлено імпровізований меморіал Навальному, однак його зруйнували невідомі.

Як відомо, у Росії завершилося голосування на президентських виборах. За підсумками опрацювання понад 95% бюлетенів, лідирує Володимир Путін. Як повідомила журналістам голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова, Путін набрав майже 88% голосів.

Друге місце з результатом 4,6% голосів посів представник Комуністичної партії РФ Микола Харитонов.

На третьому місці опинився Владислав Даванков з 4,2% голосів, який є представником партії «Нові люди». На четвертому – із 3% виборців Леонід Слуцький із Ліберально-демократичної партії РФ.

Вибори в Росії, на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня – третій, завершальний день голосування.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили. 

До слова, Владислав Даванков, який є представником партії «Нові люди» переміг Володимира Путіна на закордонних виборчих ділянках. Там сьогодні утворилися багатогодинні черги противників війни.

Нагадаємо, в Росії відбуваються так звані вибори президента, на яких, очевидно, переможе диктатор Володимир Путін. Politico спрогнозувало, що може статися під час його нової «каденції», яка триватиме щонайменше до 2030 року. 

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів. 

Теги: вибори Міноборони путін Міноборони РФ партії прессекретар диктатор вдова Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Є тільки воля Путіна карати аж до смерті, якщо він так вважає за потрібне»
Смерть Навального. Путін подає сигнал елітам
18 лютого, 09:05
США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму, заява Японії щодо підтримки України: головне за ніч
США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму, заява Японії щодо підтримки України: головне за ніч
19 лютого, 06:55
За вибори під час війни виступають 15% респондентів
Скільки українців підтримують проведення виборів під час війни: опитування
20 лютого, 12:22
Загалом, станом на 19 лютого, українці використали вже 813 сертифікатів на суму в 1,7 млрд гривень, ще 269 родин забронювали кошти на придбання домівки за сертифікатом
Держава спростила процес анулювання права власності на знищене житло: деталі
20 лютого, 17:39
Трамп під час виступу перед своїми прихильниками розкритикував Байдена
Трамп пояснив, чому Путін говорить про ядерну зброю
10 березня, 10:32
Російські добровольці анонсували складніші цілі для своїх місій в найближчі місяці
Легіон «Свобода Росії» назвав свою кінцеву мету
13 березня, 18:15
Російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції
Добровольці прорвали кордон РФ: Кремль відреагував
12 березня, 13:02
Путін повторив, що готовий до переговорів, але тільки з гарантіями для Москви
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
13 березня, 09:03
З жовтня угруповання хуситів здійснило 99 нападів у Червоному морі й прилеглих водах, унаслідок яких постраждало 15 комерційних суден, у тому числі чотири американських
США проводили таємні перемовини з Іраном, аби врегулювати ситуацію з хуситами – ЗМІ
14 березня, 09:54

Соціум

Росія провела найбільш маніпульовані «вибори» за 30 років – ЗМІ
Росія провела найбільш маніпульовані «вибори» за 30 років – ЗМІ
Нетаньягу анонсував військову операцію ЦАХАЛу в Рафаху
Нетаньягу анонсував військову операцію ЦАХАЛу в Рафаху
Нігер розірвав військову співпрацю з США: яка причина
Нігер розірвав військову співпрацю з США: яка причина
Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію, в якій згадав Зеленського
Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію, в якій згадав Зеленського
Глава МЗС Латвії пояснив, чому навіть після Путіна Росія буде загрожувати Європі
Глава МЗС Латвії пояснив, чому навіть після Путіна Росія буде загрожувати Європі
КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря – ЗМІ
КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Розгром Чорноморського флоту РФ у Криму. Шойгу примчав рятувати ситуацію
11K
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
9556
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
8894
Великий піст 2024: традиції, меню, правила та заборони
7791
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
6570
Помер Геннадій Москаль

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua