Росія провела найбільш маніпульовані «вибори» за 30 років – ЗМІ

У самій Росії та за кордоном десятки тисяч людей зібралися о 12.00 біля виборчих дільниць у рамках акції «Полудень проти Путіна»

У Росії відбулися найбільш маніпульовані за останні 30 «вибори», адже вони не були ані вільними, ані чесними. Про це кореспондентка австрійської газети Die Presse Інна Гартвіч пише у статті «88 відсотків за Путіна: десятки тисяч росіян завадили фіктивним виборам».

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«У Москві рівно 12:00, третій день виборів президента Росії, які не передбачають вибору. І наприкінці дня помпезно оголосять переможця: Володимир Путін, 87,97% - такі попередні дані Центральної виборчої комісії щодо лідера Кремля після підрахунку чверті голосів», - зазначає журналістка, яка побувала на виборчій дільниці в одному з районів Москви.

Зазначається, що «ці вибори не є ані вільними, ані чесними» та виглядають «чудово зрежисованою легітимізацією наявної ситуації».

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Московська кореспондентка Die Presse також звертає увагу на «голосування» на тимчасово окупованих Росією українських територіях, «де ніхто не може перевірити, що відбувається на виборчих дільницях».

«Тиск скрізь високий. Державним службовцям пропонують премії за участь у виборах і погрожують втратою роботи, якщо вони не проголосують «за потрібну людину». Солдати, лікарі, вчителі та працівники міністерств іноді ходять на вибори разом. Декому доводиться надсилати скріншот свого електронного голосу начальству. Багато хто робить це, щоб уникнути неприємностей», - йдеться у статті про атмосферу нових «виборів» Путіна.

Водночас в самій Росії та за кордоном десятки тисяч людей зібралися о 12.00 біля виборчих дільниць у рамках акції «Полудень проти Путіна».

«Кожен, хто стоїть у черзі о 12-й годині дня біля червоної цегляної будівлі неподалік Українського бульвару в Москві, також знає, що це голосування є найбільш маніпульованими виборами за останні 30 років. Вони знають, що Кремль не зважає на їхнє невдоволення і вважає їх зрадниками та екстремістами. Проте вони приходять і стоять тут, а також перед іншими виборчими дільницями в країні, щоб продемонструвати саме це: своє невдоволення політикою своєї країни», - зазначається у статті.

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Заклик російської опозиції зібратися на знак протесту о 12.00 підтримали і в інших країнах. Зокрема, у Берліні до черги під російським посольством приєдналася Юлія Навальна - вдова вбитого в РФ опозиціонера. У столиці Австрії перед посольством РФ годинами стояли здебільшого молоді люди. Напередодні тут було встановлено імпровізований меморіал Навальному, однак його зруйнували невідомі.

Як відомо, у Росії завершилося голосування на президентських виборах. За підсумками опрацювання понад 95% бюлетенів, лідирує Володимир Путін. Як повідомила журналістам голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова, Путін набрав майже 88% голосів.

Друге місце з результатом 4,6% голосів посів представник Комуністичної партії РФ Микола Харитонов.

На третьому місці опинився Владислав Даванков з 4,2% голосів, який є представником партії «Нові люди». На четвертому – із 3% виборців Леонід Слуцький із Ліберально-демократичної партії РФ.

Вибори в Росії, на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня – третій, завершальний день голосування.

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили.

До слова, Владислав Даванков, який є представником партії «Нові люди» переміг Володимира Путіна на закордонних виборчих ділянках. Там сьогодні утворилися багатогодинні черги противників війни.

Нагадаємо, в Росії відбуваються так звані вибори президента, на яких, очевидно, переможе диктатор Володимир Путін. Politico спрогнозувало, що може статися під час його нової «каденції», яка триватиме щонайменше до 2030 року.

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.