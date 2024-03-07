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Безпілотник атакував металургійний завод «Северсталь» в Череповці

Катерина Іванова
glavcom.ua
Безпілотник атакував металургійний завод «Северсталь» в Череповці
Це вже третя атака БПЛА на великий металургійний завод у Росії
фото з відкритих джерел

За інформацією від місцевих медіа, була виведена з ладу доменна піч заводу

Безпілотний літальний апарат здійснив атаку на металургійний комбінат «Северсталь» у місті Череповець Вологодської області РФ. Про це повідомила пресслужба комбінату в коментарі російському виданню.

Місцеві телеграм-канали, до офіційних коментарів від представників заводу, повідомляли, що рано-вранці 7 березня на заводі пролунав вибух, який чули багато місцевих жителів.

У пресслужбі «Северсталь» спершу інформували, що на комбінаті стався «технологічний інцидент у доменному виробництві» і постраждалих немає. Один із агрегатів був виведений у нібито запланований раніше ремонт. 

Проте за інформацією від місцевих Telegram-каналів, працівники заводу говорять про виведену з ладу доменну піч і про те, що пресслужба «Северсталі» не інформує всіх достовірно. Місцеве видання «ГородЧе» писало, що вибух пролунав на підприємстві о 5.40 ранку.

Журналісти наводять слова людини, яка представилася працівником комбінату на ім'я Андрій: «У районі четвертої печі потрапили в АБК 4, вибило шибки в галереї, в конторі, навколо осколки та частини від безпілотника, бачили пропелери. Я в тій душовій переодягаюся, проходили повз, бачили всю цю справу, зараз все огороджено».

Згодом губернатор Вологодської області Георгій Філімонов визнав, що інцидент на заводі «Северсталь» в Череповці стався через влучання безпілотника. Після атаки підприємство працює у штатному режимі.  

Зауважимо, що це вже третя атака БПЛА на великий металургійний завод у Росії. Раніше були атаковані металургійні заводи у Липецькій та Курській областях.

Нагадаємо, у Білгородській області РФ прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Надзвичайна подія сталася на території Губкінського міського округу. Російський телеграм-канал 112 повідомляє, що Губкінська нафтобаза була атакована БПЛА у селі Довге у Білгородській області.

Також російська влада заявляла про атаку дронів одразу у трьох областях. Один із БПЛА атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева у Залізногірську Курської області.

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Теги: пожежа вибух росія окупанти завод влада

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