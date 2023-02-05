Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: Банкова відреагувала

Подоляк: «Виникають дивні інсайди ексів про «посередництво». Але все це фікція»

В Офісі президента здивовані заявами колишнього прем'єра Ізраїлю Нафталі Беннет, який повідомив, що нібито російський диктатор Володимир Путін пообіцяв йому не вбивати Володимира Зеленського.

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«Виникають дивні інсайди ексів про «посередництво»: Путін нібито давав «гарантії не вбивати», а «Захід перервав перспективні переговори». Але все це фікція», – написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Подоляк підкреслив, що за російським вторгненням в Україну стоїть не «розширення НАТО», гарантії безпеки чи санкції, а бажання країни-агресора знищити нашу державу та вбивати українців.

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Нагадаємо, на початку березня 2022 року під час переговорів у Москві колишнього прем'єра Ізраїлю Нафталі Беннета з президентом РФ Володимиром Путіним російський диктатор запевнив, що не вбиватиме президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, 5 березня 2022 року Беннет провів тригодинні переговори з Путіним у Москві, після чого зателефонував президенту Володимиру Зеленському, але деталі розмов не розголошувалися.В опублікованому інтерв'ю Беннет сказав, що Путін запевнив його у перші дні війни, що він не вб'є Зеленського.

За словами експрем'єра Ізраїлю, Путін також «погодився не наполягати на роззброєнні України», а Зеленський у ті самі вихідні нібито відмовився від прагнення вступити до НАТО.