Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: Банкова відреагувала
Подоляк: «Виникають дивні інсайди ексів про «посередництво». Але все це фікція»
В Офісі президента здивовані заявами колишнього прем'єра Ізраїлю Нафталі Беннет, який повідомив, що нібито російський диктатор Володимир Путін пообіцяв йому не вбивати Володимира Зеленського.
«Виникають дивні інсайди ексів про «посередництво»: Путін нібито давав «гарантії не вбивати», а «Захід перервав перспективні переговори». Але все це фікція», – написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Подоляк підкреслив, що за російським вторгненням в Україну стоїть не «розширення НАТО», гарантії безпеки чи санкції, а бажання країни-агресора знищити нашу державу та вбивати українців.
Нагадаємо, на початку березня 2022 року під час переговорів у Москві колишнього прем'єра Ізраїлю Нафталі Беннета з президентом РФ Володимиром Путіним російський диктатор запевнив, що не вбиватиме президента України Володимира Зеленського.
Як відомо, 5 березня 2022 року Беннет провів тригодинні переговори з Путіним у Москві, після чого зателефонував президенту Володимиру Зеленському, але деталі розмов не розголошувалися.В опублікованому інтерв'ю Беннет сказав, що Путін запевнив його у перші дні війни, що він не вб'є Зеленського.
За словами експрем'єра Ізраїлю, Путін також «погодився не наполягати на роззброєнні України», а Зеленський у ті самі вихідні нібито відмовився від прагнення вступити до НАТО.
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