Кремль дав українцям цинічну пораду

Пєсков каже, що дату нападу призначили британські таблоїди

У Путіна порадили українцям завести будильник, щоб не проспати російське вторгнення

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков запропонував українцям завести будильник на третю годину ночі за місцевим часом, щоби не пропустити вторгнення російських військ, яке пообіцяли західні ЗМІ. Про це повідомляє РІА «Новости».

«Британські таблоїди напередодні призначили час «вторгнення» в Україну – нібито це відбудеться о третій годині ночі середи за місцевим часом... Їм краще завести будильники на цей час і самим переконатися», – сказав Пєсков журналістам.

Нагадаємо, 15 лютого британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України.

Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

Разом із тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують.

Тим часом супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів.

11 лютого радник із питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

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