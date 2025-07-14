Польща викличе понад 200 тис. громадян на ВЛК

Повістки почнуть розсилати з січня 2026 року

У Польщі з 2 лютого по 30 квітня 2026 року триватиме масштабна військова кваліфікація: на ВЛК обов’язково викличуть близько 235 тис. людей, серед яких як чоловіки, так і жінки Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Agencja Wyborcza.

Повістку про обов'язкову явку до військової комісії з підтвердженням про отримання почнуть надсилатися адресатам з січня 2026 року. Цей крок має на меті визначити фізичну та психічну придатність населення до військової служби.

Окрім юнаків віком від 19 до 24 років, які ще не проходили військову комісію, її мають пройти чоловіки віком до 60 років, що не мають визначеної військової категорії, а також жінки з відповідною освітою або тими, хто здобуде фах до завершення 2025/2026 навчального року. Йдеться, зокрема, про спеціальності у галузі медицини, ІТ, психології, ветеринарії, морської та авіаційної справи.

Після отримання повістки, громадяни повинні будуть з'явитися до районної медичної комісії для проходження медичного обстеження та співбесіди з представником армії.

Потім дані учасників потраплять до військового реєстру. Кожен із призваних отримає звання рядового, але не військову книжку. Її отримають лише добровольці, які захочуть вступити до армії. Добровольці, які не зацікавлені у службі в армії, будуть переведені до так званого пасивного резерву.

Кваліфікація також стосуватиметься тих, хто в попередні роки був визнаний тимчасово непридатним до служби, якщо термін їхнього обмеження завершується до квітня 2026 року. Вони пройдуть повторне обстеження.

Нагадаємо, уряд Польщі не депортуватиме військовозобов’язаних громадян України, але готовий створити умови для того, щоб вони самостійно поїхали з країни.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Польщі опублікувало документ про «військову кваліфікацію». У першу чергу комісія перевіряє особу особи, яка з’являється на кваліфікаційний відбір, визначає його фізичну та розумову здатність до військової служби та видає довідки про проходження військового збору та оцінку здатності до військової служби.

До слова, з моменту запровадження прикордонного контролю з Німеччиною та Литвою, польська влада перевірила 75 тис. осіб. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк заявив, що ці заходи мають «додатковий позитивний побічний ефект», оскільки дозволяють виявляти розшукуваних осіб та викрадені автомобілі.