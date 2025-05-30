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АРМА роздаватиме арештовані квартири переселенцям

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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АРМА роздаватиме арештовані квартири переселенцям
Олена Дума: У період повномасштабної війни кожен актив – це ресурс для стійкості держави
фото: АРМА

АРМА ініціює передачу арештованих квартир військовим та постраждалим від війни

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), вперше оголосило про запуск серії конкурсів на управління арештованими квартирами, які будуть передані для потреб українських захисників, членів їхніх сімей та тих, хто втратив житло внаслідок війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АРМА.

Цю ініціативу представила голова АРМА Олена Дума під час IV Legal Forum EU-Eastern Partnership 2025. Новий напрямок використання арештованих активів спрямований на безпосередню підтримку українських військових та цивільних осіб, які постраждали від конфлікту.

«Поки народні обранці зволікають з ухваленням законопроєкту №11009 на захист військових,  АРМА продовжує працювати. Ми напрацювали соціальний пілотний проєкт. Ми врахували рекомендації громадських стейкхолдерів,  а також можливі ризики, як зняття арешту в тому числі. Ми готуємо серію конкурсів на управління арештованими житловими приміщеннями. Квартирами, які новообраний управитель буде за умовами договору передавати нашим захисникам, ВПО та на потреби тих, хто втратив житло внаслідок війни», – заявила Олена Дума.

«У період повномасштабної війни кожен актив – це ресурс для стійкості держави. І наше завдання – перетворити юридично складний кейс в реальний результат для України», – підсумувала Олена Дума.

Цей пілотний проєкт з передачі арештованих квартир військовим стане черговим кроком АРМА у напрямку ефективного використання злочинних активів на користь українського суспільства та Сил оборони.

Нагадаємо, біженці з України стали активніше працювати в Чехії, що сприятливо позначається на економічних показниках, повідомили у чеському Міністерстві праці та соціальних справ.

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Теги: переселенці АРМА нерухомість

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