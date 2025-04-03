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АРМА знайшла управителя для 10 арештованих російських суден

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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АРМА знайшла управителя для 10 арештованих російських суден
Судно Emmakris III, який Печерський суд арештував у 2023 році
фото: arma.gov.ua/АРМА

Відтепер державний бюджет щомісяця отримуватиме майже 6 млн грн

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління 10 арештованих морських суден, що належать компаніям, пов’язаним з Росією. Тепер до бюджету України щомісяця надходитиме понад 5,7 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АРМА.

Новим управителем, визначеним за результатами відкритого конкурсу, стало приватне підприємство «Марінекс».

Раніше за договорами держава отримувала лише 10 тис. грн на місяць за кожен з девʼяти кораблів, однак згодом домовленості було розірвано.

Серед переданих активів також судно Emmakris III, арештоване рішенням Печерського районного суду Києва у квітні 2023 року.

«Це судно вперше передається в управління. АРМА вжило усіх заходів безпеки та збереження морських суден. Це стосується і заборони виходу суден в море, спільну роботу проведено Адміністрацією судноплавства» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Також один із коштовних активів одіозного політика Віктора Медведчука, за яким полює Україна, це – 92-метрова яхта Royal Romance. Вона належить до найбільших яхт у світі. 

Раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів відхилило кандидатуру ТОВ «БК «Міленіум» на управителя торгівельно-розважальним центром Gulliver.

До слова, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розірвало договір з ТОВ «Карпатські мінеральні води» про управління активами «Моршинської» через відмову виконувати умови договору.

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Теги: АРМА корабель

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