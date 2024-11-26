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На аукціоні продано бурштиновий портрет Медведчука

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На аукціоні продано бурштиновий портрет Медведчука
Бурштиновий портрет Віктора Медведчука
фото з відкритих джерел

Одну з найдешевших картин із колекції екснардепа вдалося продати за 6009 гривень

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпродало вже 70 картин із колекції колишнього народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Серед них і бурштиновий портрет самого Медведчука. Про це повідомив радник голови АРМА Андрій Позняк на своїй сторінці у фейсбуці.

Портрет вдалося продати за 6009 гривень. Стартова ціна становила 5225 гривень. Зазначається, що ця картина є однією з найдешевших у колекції екснардепа.

Гроші від реалізації усіх картин підуть на підтримку економіки України та обороноздатності держави.

«Що з цим «обʼєктом мистецтва» робитиме новий власник – поки що невідомо. Ні на що не натякаю, але у мене вже є одна ідея», – покепкував Позняк, прикріпивши сатиричне фото.

На аукціоні продано бурштиновий портрет Медведчука фото 1
ілюстрація: Andrii Pozniak/Facebook

Нагадаємо, раніше АРМА реалізувало вісім годинників з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму майже 3,6 млн гривень. Найдорожчим лотом аукціону став годинник марки Patek Philippe, який продали за 1,27 млн грн. 

Теги: картина Віктор Медведчук АРМА аукціон

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