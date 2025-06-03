Рада підтримала законопроєкт про військового омбудсмена

Законопроєкт передбачає створення Офісу військового омбудсмена

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За законопроєкт № 13266 проголосували 287 народних депутатів. Тепер за документ голосуватимуть у другому читанні.

Відповідно до законопроєкту, Зеленський призначатиме військового омбудсмена та його заступників. Також буде створено Офіс військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони, що передбачені в законі України «Про національну безпеку України».

У законопроєкті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

Нагадаємо, що 30 грудня 2024 року очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.

Основним завданням військового омбудсмена буде розгляд та реагування на скарги військовослужбовців. До слова, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова за три місяці отримала понад 5 тис. звернень.

Законопроєкт про військового омбудсмена було зареєстровано у Верховній Раді у травні. Проєкт закону за підписом президента Володимира Зеленського було внесено до Ради як невідкладний для позачергового розгляду. Раніше повідомлялося, що Україна готується до створення інституції військового омбудсмена, а законопроєкт уже на фінішній прямій.