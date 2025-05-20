Названо трьох парламентарів, які отримали найбільше доходів торік

Парламентарі «Європейської солідарності», «За майбутнє» та «Довіри» отримали найбільше доходів

98% від загального доходу фракції «Європейська солідарність» та 65% від доходу всіх народних депутатів складають заробітки колишнього президента, нардепа Петра Порошенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Основна частина доходу Порошенка торік – понад 60% – складається з отриманих дивідендів від акціонерного товариства «Прайм Ессетс Кепітал» та швейцарської компанії Sequent Schweiz AG. Також у складі його доходу велика кількість отриманих процентів переважно від іноземних компаній.

Наступне місце за кількістю доходів посів Степан Івахів з політсили «За майбутнє». Він є одним з ключових осіб корпоративної групи «Континіум». Основна частина його доходів складається з отримання дивідендів від швейцарської компанії Petroleum Trading Group (155,9 млн грн) та «Сантес-Ів» (93,4 млн грн), погашення за борговими цінними паперами іноземного емітента (194,3 млн грн), а також дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав (106,6 млн грн).

Третє місце у рейтингу очолив нардеп від групи «Довіра» Борис Приходько. Попри падіння сукупного доходу групи, він залишився лідером із показником в 145,1 млн грн. Його сукупний дохід у 2024 році зменшився через зниження доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Найбільші доходи нардепів девʼятого скликання інфографіка: YouControl

Як повідомлялося, зарплати керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів парламенту в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють.

Нагадаємо, у 2024 році 387 депутатів задекларували вдвічі більші доходи, ніж у 2023-му, а середня зарплата зросла на 13%. Найбільшу зарплату в 1,6 млн грн задекларував член фракції «Слуга народу» Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком.

До слова, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що за 2024 рік він отримав зарплату та доплату 15 % за роботу з державною таємницею – 11 723 286 грн до податків, або в середньому 970 009 грн на місяць.