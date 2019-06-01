Вибори в Раду: Клімкін розповів, чим завершилися переговори з Вакарчуком



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Глава МЗС України Павло Клімкін

Клімкін не розглядає для себе висунення в якості мажоритарного кандидата, так як «треба перемагати командами»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтвердив, що вів переговори з лідером політичної партії «Голос» Святославом Вакарчуком.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що Клімкін проводив переговори з Вакарчуком, але до спільного рішення вони не прийшли.

«Я його (Вакарчука, - ред) дуже ціную і поважаю, але ні до яких рішень ми не прийшли. Ми обговорюємо різні ідеї. Ніяких фінальних рішень щодо цього немає», - сказав Клімкін.

Главу МЗС бентежать партії лідерського типу, він шукає командну політичну силу. Клімкін розповів, що поки не знайшов такої команди. «Знайду - буду йти далі. Ні - будуватиму таку команду», - додав він.

Міністр пояснив, що має намір йти в політику, так як у нього «є амбіції щось тут змінити».

«Я ніколи не був політиком, але за час перебування на посаді міністра, напевно, ним став. Я ніколи не хотів йти в політику - це завжди у мене викликало певне презирство. Але тепер я розумію, що, напевно, це одна з опцій. І не тільки опція піти в парламент існує .... Я просто розмовляю і шукаю реальну команду», - розповів Клімкін.

Водночас він зазначив, що не розглядає для себе висунення в якості мажоритарного кандидата, так як «треба перемагати командами».

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що він ніколи не був членом БПП і ставати не збирається, тому на наступні парламентські вибори піде самовисуванцем.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку.

До слова, глава партії «Самопоміч» Андрій Садовий вірить в об'єднання з партією Вакарчука у парламенті. Садовий минулого тижня вже спілкувався з Вакарчуком.

16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.