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Нардеп Суркіс досі отримує солідні виплати від UEFA

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Нардеп Суркіс досі отримує солідні виплати від UEFA
У попередні роки UEFA також платила Суркісу чималі кошти
фото з відкритих джерел

Cукупний дохід парламентаря за минулий рік склав 13,57 млн грн

За 2023 рік народний депутат Григорій Суркіс, обраний від нині забороненої ОПЗЖ, задекларував 6,35 млн грн отриманих від UEFA (Спілка європейських футбольних асоціацій). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

Гроші від футбольної спілки надійшли як виплата після звільнення. Що цікаво: у попередні роки UEFA також платила українському політику чималі кошти. Зокрема, у 2021 році – 2,49 млн грн, 2020 році – 2,77 млн грн, 2019 – 5,91 млн грн.

Нардеп Суркіс досі отримує солідні виплати від UEFA фото 1
дані реєстру декларацій

Загалом сукупний дохід парламентаря за минулий рік склав 13,57 млн грн (у 2022 році – 3,53 млн грн). На банківських рахунках Григорій Суркіс зберігав 63,1 млн грн, 377 тис. євро, готівкою – $2,3 млн, 1,85 млн грн, 75 тис. євро і 46 тис. фунтів стерлінгів.

Крім цього, нардеп зазначив, що позичив 112,5 млн грн своєму рідному брату Ігорю Суркісу, більш відомому як власник футбольного клубу «Динамо».

Ще у власності народного обранця є низка раритетних речей. А саме – колекція гобеленів XVIII-ХІХ ст. (вісім штук); колекція скульптур західних майстрів ХІХ-початку ХХ ст. (27 штук); колекція живопису західно-європейських художників ХVІІІ ст. (шість штук); колекція живопису західно-європейських художників ХІХ ст. (36 штук); колекція живопису вітчизняних художників ХІХ ст. (52 штуки); колекція одинарних та парних порцелянових ваз ХІХ- поч. ХХ ст. (55 штук); колекція кабінетних годинників ХІХ, ХХ, ХХІ ст. (17 штук). Також політик задекларував сімейну бібліотеку, яка налічує 1644 книги.

Окремо Григорій Суркіс володіє 20 наручними годинники світових брендів Rolex, Richard Mille і Patek.

Нагадаємо, що у 2013-2019 роках Григорій Суркіс обіймав посаду віцепрезидента UEFA. Із 2019 року – почесний член футбольної спілки.

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Теги: війна декларація Григорій Суркіс спорт Верховна Рада гроші Опозиційна платформа — За життя

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