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Польські протестувальники та поліція почали зупиняти пасажирські автобуси з України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польські протестувальники та поліція почали зупиняти пасажирські автобуси з України
Під час війни пасажирами автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання
фото з відкритих джерел

«Пасажирів тримають без будь-яких пояснень»

Польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, які прямують до Польщі та назад, пасажирів затримують без пояснення причин. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в соцмережі X (колишній Twitter).

«Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень», - йдеться у його повідомленні.

Кубраков наголосив, що такі дії є неприпустимими по відношенню до громадян України. Він додав, що під час війни пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання.

Міністр підкреслив, що «спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу».

Нагадаємо, 9 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся з фермерами, однак ніяких угод досягнуто не було. Водночас фермери заявили про продовження страйків. На переговорах Туск зазначив, що не збирається закривати кордон з Україною, натомість пропонує фермерам підтримку з державного бюджету.

Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.

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Теги: протест Олександр Кубраков автобус Польща українці поліція

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