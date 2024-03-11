Польські протестувальники та поліція почали зупиняти пасажирські автобуси з України

Під час війни пасажирами автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання

«Пасажирів тримають без будь-яких пояснень»

Польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, які прямують до Польщі та назад, пасажирів затримують без пояснення причин. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в соцмережі X (колишній Twitter).

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«Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень», - йдеться у його повідомленні.

There is unpleasant news from the blocked Polish border. Protesters and police are stopping buses going to and from Poland. Passengers are being held without any explanation.



We emphasize that these actions are unacceptable in relation to Ukrainian citizens. During the war in… pic.twitter.com/VOo27i6etU Будь ласка, читайте текст після реклами March 11, 2024

Кубраков наголосив, що такі дії є неприпустимими по відношенню до громадян України. Він додав, що під час війни пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання.

Міністр підкреслив, що «спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу».

Нагадаємо, 9 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся з фермерами, однак ніяких угод досягнуто не було. Водночас фермери заявили про продовження страйків. На переговорах Туск зазначив, що не збирається закривати кордон з Україною, натомість пропонує фермерам підтримку з державного бюджету.

Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.