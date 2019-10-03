Рада «забула» розглянути законопроєкт про відповідальність за незаконне збагачення



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Спікер Ради Дмитро Разумков пропустив розгляд законопроєкту про відповідальність за незаконне збагачення та конфіскацією таких активів

Законопроєкт про відповідальність за незаконне збагачення був у порядку денному, проте Рада за нього так і не голосувала

Верховна Рада 3 жовтня не розглянула законопроєкт про відповідальність за незаконне збагачення та конфіскацією таких активів, хоча документ був у порядку денному.

На це звернув увагу голова правління Центру протидії Корупції Віталій Шабунін.

Так, у порядку денному після законопроєкту №1233 стоїть №1031 – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

Однак після розгляду проєкту №1233 спікер Ради Дмитро Разумков перейшов до розгляду закону про концесію, який у підсумку ухвалила. Цей документ стояв у порядку денному після проєкту №1031.

Це підтверджує як трансляція засідання парламенту, так і електронний протокол засідання 3 жовтня.

Як відомо, законопроєкт про незаконне збагачення Рада мала розглянути у другому читанні, у першому депутати ухвалили його 11 вересня.

Нагадаємо, в лютому Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.