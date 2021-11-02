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    У Києві відкрилися пункти допомоги з отримання Covid-сертифіката в «Дії»

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    Згенерувати Covid-сертифікат у &laquo;Дії&raquo; стало простіше - У Києві відкрилися пункти допомоги з отримання Covid-сертифіката в «Дії»

    Згенерувати Covid-сертифікат у «Дії» стало простіше

    Фото з відкритих джерел

    Пункти команди підтримки «Дії» працюють у центрах вакцинації

    Міністерство цифрової трансформації України запускає в центрах вакцинації в Києві пункти команди підтримки «Дії», які допомагають громадянам одразу після вакцинації згенерувати Covid-сертифікат. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

    Команди підтримки «Дії» вже працюють у таких центрах вакцинації:

    • Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1
    • ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12

    За кілька днів запрацюють ще два нових пункти сапорту.

    «Українці починають масово вакцинуватись і генерувати сертифікати. Це втішні новини, адже чим швидше люди вакцинуються, тим швидше ми вийдемо з червоної зони та повернемося до нормального життя без обмежень. Вакцинація і сертифікати – це способи також втримати економіку країни, бізнесу – не закритись, а людям – почуватися в безпеці», – зазначив Федоров.

    Міністр нагадав, що відтепер отримати Covid-сертифікат у «Дії» стало простіше – для цього більше не потрібен електронний підпис. «Тепер треба зайти в застосунок чи портал, натиснути «Отримати сертифікат», і все. Сертифікат згенерується. Підписувати обличчям запит на сертифікат не потрібно», – зазначив він.

    Як повідомлялося, у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

    До слова, 1 листопада комітет Ради підтримав посилення покарання за підробку Covid-сертифікатів.

    Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

    Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.

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    Теги: Київ вакцинація Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України коронавірус
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    У Києві відкрилися пункти допомоги з отримання Covid-сертифіката в «Дії»