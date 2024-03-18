Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд пропонує збілишити чисельність прикордонних військ: зареєстровано законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд пропонує збілишити чисельність прикордонних військ: зареєстровано законопроєкт
Уряд хоче на 15 тис. збільшити загальну чисельність військовослужбовців Державної прикордонної служби України
фото з відкритих джерел

Рішення пов'язане з нагальною необхідністю формування та нарощування бойових резервів Держприкордонслужби

Уряд зареєстрував у парламенті проєкт закону, який дасть змогу збільшити чисельність прикордонних військ України на 15 тис. осіб. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Йдеться про проєкт закону під назвою «Про внесення зміни до пункту 1 розділу IX «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України». Реєстраційний номер 11091.

Законопроєктом планується збільшення на 15 тис. військовослужбовців загальної чисельності Державної прикордонної служби України.

За словами Мельничука, це пов'язано з нагальною необхідністю формування та нарощування бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в повоєнний період узяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних кордонах.

Також збільшення кількості особового складу прикордонників пов'язане з адекватним реагуванням наявними силами і засобами Держприкордонслужби на актуальні та потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.

Нагадаємо, російські війська просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 17 березня. Російські джерела також повідомили, що захопили Мирне на заході Запорізької області.

До слова, триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: уряд прикордонники Держприкордонслужба війна законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2023 році в Росії було 290 тис чоловіків з інвалідністю віком від 18 до 30 років
Кількість молодих чоловіків з інвалідністю у Росії встановила багаторічний рекорд
14 березня, 20:26
Прихильники Путіна вже можуть починати готуватися до Олімпіади?
Чи допустять до Олімпіади прихильників Путіна? Неоднозначна відповідь МОК
13 березня, 12:18
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області
Окупанти активно ведуть штурмові дії на двох напрямках – Генштаб
7 березня, 19:59
В Україні близько 5 млн чоловіків, яких можна призвати
Який мобілізаційний резерв чоловіків має Україна (дослідження)
7 березня, 12:52
Якби податок на викиди вуглецю в ЄС набув чинності сьогодні, кажуть опитані виданням експерти, це призвело б до падіння експорту
Екологічний податок ЄС зруйнує економіку України – Politico
6 березня, 11:17
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки воржого удару по Одесі
Відомі українські зірки відреагували на обстріл Одеси
2 березня, 13:36
Якщо зняти всю словесну мішуру з послання Путіна, то головна його передвиборча обіцянка – це війна
Аналіз промови Путіна: нові-старі обіцянки та погрози
29 лютого, 21:02
Світ, хоче того чи не хоче, вже живе відчуттям світового конфлікту і наче починає із цікавістю підлітка «заглядати» у безодню
Світ готується до найгіршого
29 лютого, 17:31
Путін використовує слабкість США на максимум
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
21 лютого, 21:50

Політика

Уряд пропонує збілишити чисельність прикордонних військ: зареєстровано законопроєкт
Уряд пропонує збілишити чисельність прикордонних військ: зареєстровано законопроєкт
Міноборони повідомило, навіщо потрібен реєстр військовозобовʼязаних «Оберіг»
Міноборони повідомило, навіщо потрібен реєстр військовозобовʼязаних «Оберіг»
Суд Ліхтенштейну заблокував виведені з України мільйони Коболєва
Суд Ліхтенштейну заблокував виведені з України мільйони Коболєва
Уряд вирішив, кому належатиме земля, на якій було Каховське водосховище
Уряд вирішив, кому належатиме земля, на якій було Каховське водосховище
Будівництво оборонних рубежів та боєприпаси: Зеленський провів засідання Ставки
Будівництво оборонних рубежів та боєприпаси: Зеленський провів засідання Ставки
До Києва прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем
До Києва прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
42K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
24K
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
19K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком
19K
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
18K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua