Уряд пропонує збілишити чисельність прикордонних військ: зареєстровано законопроєкт

Рішення пов'язане з нагальною необхідністю формування та нарощування бойових резервів Держприкордонслужби

Уряд зареєстрував у парламенті проєкт закону, який дасть змогу збільшити чисельність прикордонних військ України на 15 тис. осіб. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

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Йдеться про проєкт закону під назвою «Про внесення зміни до пункту 1 розділу IX «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України». Реєстраційний номер 11091.

Законопроєктом планується збільшення на 15 тис. військовослужбовців загальної чисельності Державної прикордонної служби України.

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За словами Мельничука, це пов'язано з нагальною необхідністю формування та нарощування бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в повоєнний період узяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних кордонах.

Також збільшення кількості особового складу прикордонників пов'язане з адекватним реагуванням наявними силами і засобами Держприкордонслужби на актуальні та потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.

Нагадаємо, російські війська просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 17 березня. Російські джерела також повідомили, що захопили Мирне на заході Запорізької області.

До слова, триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.